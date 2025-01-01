道路救援一年50萬件估春節最高峰　申辦eTag停車免費換胎

▲遠通電收宣布，申辦「eTag停車扣繳」贈送免費道路救援一次，或送水換胎等急修服務。（圖／遠通電收提供）

記者蔡亞樺／台北報導

出遊最怕愛車半路拋錨而掃興，據統計，台灣一年道路救援需求約達50萬件，遠通電收預估春節「道路救援」需求達高峰，今日起至年底申辦eTag停車扣繳的新舊用戶，可享10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務一次。

遠通電收指出，根據統計，台灣每年道路救援需求總量約達50萬件，尤其集中於長假期間的返鄉與出遊高峰。今年春節連假長達9天，根據近年春節車流量數據，預估返鄉與前往風景區的車流量將比平日增加1至1.5倍，勢必推升道路救援需求量。

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遠通電收今宣布，今天元旦起至年底，申辦eTag自動儲值加辦「eTag停車扣繳」的新舊用戶，皆可享10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務一次，每月加碼抽出一名免費100公里道路救援服務，及50名全鋒「洗金寶」洗車服務。

▲「eTag停車扣繳」用戶透過uTagGo App一鍵直撥全鋒道路救援專線，加速障礙排除或送 。（圖／遠通電收提供）

全鋒事業表示，根據過往春節報修數據分析，「急修」和「特殊作業」需求特別明顯，其中急修以緊急接電、供油為大宗，偏遠風景區和特殊路段因路況較差提升救援難度，需動用「特殊作業」進行拖吊。

全鋒事業進一步表示，車主面對突發狀況時，最在意的是救援效率與專業性，也建議車主，在出發前妥善規劃道路救援方案並進行全面車輛安全檢查，聯絡客服，享受從報案到問題解決的一站式專業服務。

遠通電收提醒用路人，春節連假前預先辦好eTag自動儲值及停車扣繳服務，享有國道通行費9折優惠。eTag停車全採自動扣繳，停完車無須再操作智慧停車柱或處理停車單，還可於全台2300多處uTagGo數位停車場享受免下車、免開窗、免排隊快進快出，實現「停完即走」的便捷體驗。