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驚險畫面曝！貼停電通知「貨車卡懸崖邊」　警民合力助脫困

▲▼田寮區一輛貨車在山路中動彈不得，車身緊鄰懸崖，情況危急。所幸，警方與當地居民齊心協力，成功將貨車抬回安全路面，化解了一場危機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲田寮區一輛貨車在山路中動彈不得，車身緊鄰懸崖，情況危急。所幸，警方與當地居民齊心協力，成功將貨車抬回安全路面，化解了一場危機。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市田寮區日前發生一起驚險的道路救援事件。一輛貨車在山路中動彈不得，車身緊鄰懸崖，情況岌岌可危。所幸，警方與當地居民齊心協力，最終成功將貨車抬回安全路面，化解了一場的危機。

這起事件發生在前天(9日)上午11時40分許，湖內分局田寮分駐所所長楊宗庭及警員林嘉皇接獲110報案，指稱有車輛卡在山路上，急需救援。經了解，游姓女子駕駛貨車至田寮區中寮山區，張貼停電通知單時，行經一處下坡轉彎時，由於未留意路幅狹窄，不慎導致貨車卡在路中，動彈不得。加上該山路段並無護欄，路邊就是山崖。游女只好向田寮分駐所求助。

▲▼田寮區一輛貨車在山路中動彈不得，車身緊鄰懸崖，情況危急。所幸，警方與當地居民齊心協力，成功將貨車抬回安全路面，化解了一場危機。（圖／記者吳世龍翻攝）

田寮分駐所的楊所長與員警抵達現場後，發現情況危急。立刻通知了當地里長呂革明及其他當地居民前來協助。在眾人的合作下，齊心將貨車抬起，並小心翼翼地將其移回安全道路上，成功化解了車輛卡在懸崖邊的窘境。游姓女司機對於警方與居民及時伸出援手，表達了由衷的感謝。

湖內分局藉此機會呼籲廣大駕駛朋友，行車時務必隨時注意周邊狀況，謹慎駕駛。特別是當遇到不熟悉的道路時，更應降低速度，提高警覺，才能有效避免事故發生，確保自身及他人的安全。

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