高鐵擴大徵才120人迎新世代列車　維修技師薪資上看4.7萬

▲高鐵新世代列車「N700ST」塗裝和外觀。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵耗資285億元採購新世代列車N700ST，首列2026年8月抵台，2027年第三季投入營運，高鐵也在左營基地興建「第二車輛檢修廠」，將成為新列車的家，2027年底完工，因應新車到來，高鐵將擴大徵才，預計招募120人，其中維修技師薪資4.3萬元至4.7萬元起。

高鐵運量頻創新高，規劃引進新世代列車「N700ST」，首列2026年8月第一輛出廠，透過兩周的海運，從高雄港抵台，完成近一年試營運後提報交通部同意才能載客，預計2027年第三季上線；後續2027年上半年將再交車5組、下半年交車2組，2028年上半年再交出4列，目標2028年底12列新世代列車可全數上線載客，尖峰時段提升運能25%。

▲▼高鐵新世代列車N700ST，上圖為商務車廂、下圖為標準車廂。（示意圖／高鐵公司提供）

因應新車引進後的維修與停放需求，台灣高鐵正在左營興建第二車輛檢修廠，配置6股檢修軌，預計2027年底完工；另燕巢總機廠也將擴建，針對50處場域進行調整，以滿足未來700T與N700ST兩車型的維修空間。

為迎接新車以及維修需求大增，高鐵也將擴大徵才，前後預計釋出120名職缺，高鐵公司表示，因應新世代列車導入，首波近期3個月預計先招募20名維修技師，以因應組裝、功能測試、檢驗等準備作業。

台灣高鐵指出，後續針對各項既有與新增之業務項目及高鐵2.0計畫之推動，將持續擴大招募100名職缺，包括具電機電子、機械背景的電力、號誌、通訊、軌道、機電等維修技師與工程師約30名、核心系統、土木建築、系統開發及品牌發展等專業領域的工程、資訊及行銷專業人才約70名。

▲高鐵「第二車輛檢修廠」2027年底完工。（示意圖／高鐵公司提供）

根據高鐵公司公告，車輛系統維修技師，受訓完成後含全月輪班勤務補助可達43,500元以上；軌道電力系統、號誌通訊系統等維修技師，受訓完成後含全月輪班勤務補助可達47,000元以上。

另車輛系統、號誌系統、營運支援、新世代票務、品牌發展、傳播企劃、零售商品企劃等職位，薪資將依專業及年資面議。