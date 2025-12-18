高鐵運量刷新高「明年再微幅增班」　春節早早鳥優惠回歸

▲運能頻刷新高，高鐵明年將再度微幅增班。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵運量頻刷新高，今年至11月底日均量達22.4萬人次，比去年成長4.6%，台灣高鐵公司表示，新車預計明年8月交車，2027年第三季上線載客，新車到位前，因應運量攀升，明年規劃將再微幅增班，並搭配班表調整班次運行模式，讓運能更符合旅客需求，此外，明年春節將再度推出「早早鳥」優惠。

高鐵運量超狂，根據統計，今年在中秋節、國慶日、光復節等多個連續假期的帶動下，台灣高鐵2025年10月旅運量創下營運以來最高的單月735萬人次紀錄，日均運量達23.7萬人次，連帶10月營收來到49.7億元，更是營運以來單月最高紀錄。

另今年截至11月底平均每日旅運量也攀上22.4萬人次高峰，較2024年21.4萬人次每日增加約1萬人，成長4.6%，今年1月到11月總運量也達7466.3萬人次，比2024年同期7110萬人次增加356.3萬人次，成長5%。

台灣高鐵公司表示，因今年包括演唱會等南北活動大爆發，不僅假日尖峰旅運量更高，平日旅次也增加很多，明年規劃微幅增班，不過增班幅度不大，另也會搭配班表優化針對需求較大的班次調整，預計明年1月陸續調整運行模式，針對需求高且運量持續上升的區間調整停靠模式。

此外，明年春節將有9天連假，由於今年中秋、國慶和光復節等史上最長疏運期，高鐵首度祭出史上最低5折起的離峰「早早鳥」優惠，台灣高鐵公司表示，中秋等三個連假推出「早早鳥」優惠成效很好，明年春節疏運期長，將會再次推出「早早鳥」優惠，希望旅客配合優惠多利用離峰，不要集中尖峰時段，至於最低折扣是否也是5折，目前都還在討論研議中，尚未定案。

因應運量頻刷新高，高鐵也規劃引進新世代列車「N700ST」，高鐵公司表示，首列新世代列車預定2026年8月第一輛出廠，透過兩周的海運，從高雄港抵台，完成近一年試營運後提報交通部同意才能載客，預計2027年第三季上線。

高鐵指出，後續2027年上半年將再交車5組、下半年交車2組，2028年上半年再交出4列，目標2028年底12列新世代列車可全數上線載客，尖峰時段提升運能25%，屆時全車隊將高達46列車，系統最多可以承載5分鐘發出一列車。