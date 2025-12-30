　
社會焦點

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

記者黃哲民、柯振中／台北報導

網紅孫生30日因性侵案前往台北地院開庭，等到庭審結束後，他在鏡頭前表示，原先不太想接受訪問，但對方「實在太誇張，當庭扯謊」，做這種事情絕對會有報應，並強調自己從來不會外流，也不會沒經過同意就偷拍，對方卻當庭扯謊，一切就讓證據說話。

▲▼孫生開庭結束。（圖／記者黃哲民攝）

▲孫生開庭結束，斥責對方太誇張、當庭扯謊，接下來就讓證據說話。（圖／記者黃哲民攝）

今年被判刑5個月定讞

孫生被控去年約女網友吃晚餐，席間卻不斷開黃腔，更是對女方的閨蜜做出襲臀的動作，今年2月被判刑5個月定讞。怎料他後續又在網路上張貼影片，稱對方是「瞎妹」，以及說出「又不是抓奶，還是硬親什麼」等話語，瞬間遭到網友出征，也被原先所屬的團體「反骨男孩」解約、退團。

性騷案證人控訴受害

這起案件結束後，當時赴約的女網友（性騷案證人）也出言控訴，當天為了安撫孫的情緒，陪同至旅館開房、上床，「只想趕快把事情做完就離開」，怎料孫生又留言反駁，指稱2人錄下多段性影像，女網友還看向鏡頭互動，並且放話「可以隨時跟我要影片」，嚇得女網友立即報案。

▲▼孫生開庭結束。（圖／記者黃哲民攝）

▲孫生開庭結束，斥責對方太誇張、當庭扯謊，接下來就讓證據說話。（圖／記者黃哲民攝）

檢警獲報後展開調查，陸續找到3名受害者出面，查出孫生還有強制猥褻、強制性交等罪嫌，今年偵結後，依照強制猥褻罪、無故播送他人性影像罪、《個人資料保護法》及成年人故意對少年強制性交等罪嫌起訴孫。

開完庭斥責對方「當庭扯謊」

孫生30日開庭結束後表示，原先不太想接受訪問，但對方實在太過誇張，「當庭扯謊」。對於庭審的細節他不會細說，因為是有關性的案件，不過「撒謊會有報應」。

孫生提到，他從來不做「外流」這種事，也不會沒徵得對方的同意就偷拍，開庭對質時對方卻說謊，「一切就靠證據說話。」

至於為何抵達北院時會比出讚？孫生提到，這並非是在嘻皮笑臉，而是想向現場的媒體記者說聲「辛苦了」。而下次開庭是什麼時候？孫生先是回應「還不知道」，又推測可能是2月或3月，接著對著鏡頭前鞠躬致謝，便轉身離開。

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

網紅孫生被控2022年起，利用練舞、拍片等理由，猥褻、性侵4名女子，更錄下其中1女的8段性影像，事後播放給他人觀看，被起訴涉犯強制性交等罪嫌，他不服被起訴，曾發毒誓自己若性侵偷拍「天打雷劈不得好死」，台北地院今（30日）首度開庭，孫生現身短暫受訪表示「撒謊的會下地獄」。

孫生性侵案庭審證據網紅

