嚴防1219事件重演　全國投入1.7萬警民力護跨年137場活動

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

內政部在12月20日至21日分3梯次，由部長劉世芳、警政署長張榮興親自與全國22縣市政府警察局局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能、提升專業反恐警力、加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護等事項進行討論。

內政部要求所屬警察機關各項維安工作，除嚴密勤務部署外，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域、活動主辦單位保全人員，形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快的快速反應能力。

警政署指出，從12月21日至31日接續元旦、農曆年前，全台各地包含廟會慶祝活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局規劃勤務，加強維安部署。針對使用協勤民力，亦依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含警員1萬1902人次，民力5649人次，希望透過全面提升見警率，穩定民心確保大型活動圓滿安全進行。

警政署表示，1219隨機殺人事件中，許多第一時間見義勇為，協助急救的民眾，包含在北車地下街阻止歹徒行兇不幸罹難的余家昶及其他被害人，都是全民的英雄。政府再次呼籲民眾，面對在危機時，仍然要以保護自身安全為優先。

對於近日網路上模仿歹徒行徑的言論甚至行動，內政部也提出最嚴厲的警告，台灣對任何恐攻行為都是零容忍，查緝潛在威脅與襲擊模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，並呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映守護治安。

