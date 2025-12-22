　
社會焦點

嚴防1219事件重演　全國投入1.7萬警民力護跨年137場活動

▲▼ 警政署外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

內政部在12月20日至21日分3梯次，由部長劉世芳、警政署長張榮興親自與全國22縣市政府警察局局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能、提升專業反恐警力、加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護等事項進行討論。

內政部要求所屬警察機關各項維安工作，除嚴密勤務部署外，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域、活動主辦單位保全人員，形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快的快速反應能力。

警政署指出，從12月21日至31日接續元旦、農曆年前，全台各地包含廟會慶祝活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局規劃勤務，加強維安部署。針對使用協勤民力，亦依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含警員1萬1902人次，民力5649人次，希望透過全面提升見警率，穩定民心確保大型活動圓滿安全進行。

警政署表示，1219隨機殺人事件中，許多第一時間見義勇為，協助急救的民眾，包含在北車地下街阻止歹徒行兇不幸罹難的余家昶及其他被害人，都是全民的英雄。政府再次呼籲民眾，面對在危機時，仍然要以保護自身安全為優先。

對於近日網路上模仿歹徒行徑的言論甚至行動，內政部也提出最嚴厲的警告，台灣對任何恐攻行為都是零容忍，查緝潛在威脅與襲擊模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，並呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映守護治安。

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」...極端存錢全買殺人武器

獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差曝」

張文網購裝備清單曝　煙霧彈花4萬8！臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

12/20 全台詐欺最新數據

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！
快訊／張文恐攻動機成謎　警公布「孤狼專線」
北捷恐攻「被當火警」　張文轉戰南西擴大傷亡
快訊／55歲男鬧區揮鐮刀　確定收押！
地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返
恐攻北捷「18分鐘血腥動線」曝　戰術觸動41組火煙探測器

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

快訊／彰化街友鬧區揮鐮刀　酒測1.41！法院認有再犯之虞准押

41組警報齊響未升級危安！恐攻被當火警...張文轉戰南西擴大傷亡

又來了！中國海警闖金門限制水域　海巡一對一併航強勢驅離

嚴防1219事件重演　全國投入1.7萬警民力護跨年137場活動

恐攻北捷「18分鐘血腥動線」曝　戰術觸動「41組火煙探測器」

陸男金門猝逝今火化　家屬致謝帶骨灰搭船返廈門

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

台東騎士閃避轎車失控　人車衝進路口素食店2傷

北捷砍人陰影籠罩！高雄跨年維安升級　陳其邁下令29日實兵演練

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

張文在北市無差別殺人案餘波未平，模仿效應迅速蔓延，高雄竟有人在網路上高調放話要「幹大事」，一名蘇姓男子在社群平台自稱是多起重大攻擊事件的「幕後主腦」，不但宣稱張文、鄭捷「都是我的人」，更揚言發動所謂「鳳山行動」，計畫炸掉高雄小港機場，誇張言論引發警方高度警戒，航空警察局今（22）日出手拘提，將人帶回偵訊，已移送高雄地檢署複訊。

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

關鍵字：內政部劉世芳警政署張榮興恐攻隨機殺人

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

福原愛本來沒想再嫁！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

更多

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

