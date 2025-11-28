　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

▲▼OKmart便利商店。（圖／業者提供）

▲OKmart便利商店將於2026年起，停止蝦皮境內寄取件服務。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

OKmart 便利商店今（28）日在官網公告，全台798間門市自2026年1月1日起，將停止蝦皮購物「境內包裹寄件與取件服務」，其他電商平台暫不受影響，此外蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持並擴大服務據點。此波調整後，業者表示將更聚焦商品力、鮮食補給、生活補貨等核心服務。

OKmart 官網公告，因應雙方營運規劃與物流資源配置調整，全台798間門市自2026年1月1日起，不再提供蝦皮境內包裹的下單、寄件與取件業務；其他電商平台的寄取服務不受影響。不過蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持合作，OKmart 將擴大跨境服務據點，以提升顧客體驗。

OKmart 指出，近年網購平台積極自建寄取據點，因此境內包裹物流，回流至平台體系，電商超取服務對便利商店端的必要性逐漸下降。在雙方共識下，合作合約期滿後，決定停止蝦皮境內包裹物流合作。

為了協助用戶銜接過渡，凡於「2026年1月1日23:59:59前」申請的寄件單號，仍可在1月4日前至OKmart 寄件；而1月1日後收到取件簡訊的買家，也可正常取件。

▲▼OKmart便利商店。（圖／業者提供）

▲OKmart表示，停止蝦皮境內寄取後，將聚焦其他項目，像是與農漁會合作的「農易送EXPRESS」。（圖／業者提供）

OKmart 表示，這次調整後，門市營運將更聚焦於鮮食補給、OKCAFE、生活補貨等核心項目，並提升整體營運效率、服務品質。

OKmart 強調，便利商店的核心仍在滿足日常消費需求，近年品牌積極強化鮮食與在地供應鏈整合，2025年鮮食與餐食業績年增51%，並透過與農漁會合作的「農易送EXPRESS」地產地銷物流服務，帶動農產、飲料、烘焙與民生快消品項業績翻倍成長。

近期也推出與知本金聯世紀酒店聯名的「XO醬拌麵」與「飛魚XO醬炒飯」，以飯店級風味提升即食餐食競爭力。OKmart 表示，未來將持續強化商品力與短鏈配送能力，深化社區據點角色，成為消費者生活中最便利、值得信賴的補給夥伴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」
MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見講「廣東話」
婚禮就在小鬼冥誕！許瑋甯感性：覺得他有來
快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後
快訊／台南永康連環車禍！6人受傷「1女鎖骨變形」
快訊／台肥突公告吳音寧不再擔任董事　原因曝光
快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶：盼不再有傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

大金空調總代理和泰興業　新卸任總經理交接

快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「黑五第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

大金空調總代理和泰興業　新卸任總經理交接

快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「黑五第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見全文講「廣東話」哀悼獲讚

2025亞洲技能競賽　中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理

前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」　藍心湄笑罵：這兩個阿呆

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

從國民黨主席改選、面臨當前危機改革　搜尋重返執政之路

【門也擋不住】萌娃1招輕鬆越獄爬上樓

消費熱門新聞

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

超商周末「買2送2」優惠一次看

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

2025魚油品牌聲量榜出爐

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

更多熱門

相關新聞

女店員被男掐脖「威脅砍頭」 反擊卻被開除

女店員被男掐脖「威脅砍頭」 反擊卻被開除

美國奧克拉荷馬州一名超商女店員值班時遭到一名男顧客攻擊，男顧客因為用假鈔付款被發現後，威脅要砍掉她的頭還動手勒頸，她掏出隨身攜帶的手槍自衛，卻因此遭超商開除。

蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

關鍵字：

OKmart蝦皮便利商店

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面