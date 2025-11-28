OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

▲OKmart便利商店將於2026年起，停止蝦皮境內寄取件服務。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

OKmart 便利商店今（28）日在官網公告，全台798間門市自2026年1月1日起，將停止蝦皮購物「境內包裹寄件與取件服務」，其他電商平台暫不受影響，此外蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持並擴大服務據點。此波調整後，業者表示將更聚焦商品力、鮮食補給、生活補貨等核心服務。

OKmart 官網公告，因應雙方營運規劃與物流資源配置調整，全台798間門市自2026年1月1日起，不再提供蝦皮境內包裹的下單、寄件與取件業務；其他電商平台的寄取服務不受影響。不過蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持合作，OKmart 將擴大跨境服務據點，以提升顧客體驗。

OKmart 指出，近年網購平台積極自建寄取據點，因此境內包裹物流，回流至平台體系，電商超取服務對便利商店端的必要性逐漸下降。在雙方共識下，合作合約期滿後，決定停止蝦皮境內包裹物流合作。

為了協助用戶銜接過渡，凡於「2026年1月1日23:59:59前」申請的寄件單號，仍可在1月4日前至OKmart 寄件；而1月1日後收到取件簡訊的買家，也可正常取件。

▲OKmart表示，停止蝦皮境內寄取後，將聚焦其他項目，像是與農漁會合作的「農易送EXPRESS」。（圖／業者提供）

OKmart 表示，這次調整後，門市營運將更聚焦於鮮食補給、OKCAFE、生活補貨等核心項目，並提升整體營運效率、服務品質。

OKmart 強調，便利商店的核心仍在滿足日常消費需求，近年品牌積極強化鮮食與在地供應鏈整合，2025年鮮食與餐食業績年增51%，並透過與農漁會合作的「農易送EXPRESS」地產地銷物流服務，帶動農產、飲料、烘焙與民生快消品項業績翻倍成長。

近期也推出與知本金聯世紀酒店聯名的「XO醬拌麵」與「飛魚XO醬炒飯」，以飯店級風味提升即食餐食競爭力。OKmart 表示，未來將持續強化商品力與短鏈配送能力，深化社區據點角色，成為消費者生活中最便利、值得信賴的補給夥伴。