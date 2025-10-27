　
民生消費

年度超殺行動保健優惠回來了！折扣太甜！內行人手刀衝賣場囤貨

▲▼ 人氣,行動力,保健食品,優惠,UCII,挺立,秋日,郊外,旅行,補給品,複方,營養素 。（圖／資料照）
▲人氣行動保健食品年度超殺優惠活動強勢回歸！（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

秋意漸濃，微涼的天氣最適合安排一場郊外旅行！不論是假日出門踏青、健走，還是規劃一趟賞楓、品嚐美食的秋日行程，除了安排行程表，也別忘了替行動力做好準備。內行人補貨清單上的人氣行動保健食品，每年一度超殺的優惠活動強勢回歸，立刻在網路社團掀起熱烈討論。因為只有到指定賣場才能買到，資深會員們收到消息後，再忙也要抽空去搶購，趁著甜甜價格一次囤好囤滿，天天保養、天天活力滿滿，為關鍵行動力加分。

隨著年齡增長和生活型態改變等因素影響，您是否感受到靈活力大不如前？據衛福部統計，約每5人中就有一人有提升行動力需求1。行動力保養不只是強健骨骼肌肉，更需提升靈活度，除了傳統的補鈣方法，近年來，UCII®專利成分也受到廣泛關注，研究也顯示其有助於提升靈活度2。挺立UCII®關鍵迷你錠，是UCII六合一複方產品，有雙重膠原蛋白因子3，靈活X骨骼X膠原蛋白一步到位6。錠片迷你好吞，一錠有六大關鍵營養素，其中添加維他命C促進膠原蛋白的形成3，還有鎂4有助於身體正常代謝，以及鋅、銅、錳5為骨骼發育生長所需之營養素，複方多種營養素補充CP值超高。包裝上還有明確表示每錠添加有足量40mg UCII專利成分。這款挺立UCII複方幫助開啟關鍵環節保養，讓保護更完整。挺立UCII®關鍵迷你錠，靈活X骨骼X膠原蛋白一步到位6，提升15倍8靈活度，輕鬆應付日常活動，例如爬樓梯、蹲下、彎腰等動作9

近期UCII很夯，討論很多，許多會員購買前都會看產品包裝上標示有沒有達每日有效劑量40毫克，再看涵蓋的營養素。「挺立UCII®關鍵迷你錠」UCII複方含六大關鍵營養素，小小一顆迷你好吞，許多會員都將它列為定期補貨的必備品，平常就很搶手，賣場總是很快就銷售一空，而這次遇上特價，10/27~11/9 好市多獨家優惠，一組90錠大包裝現省360元，超狂折扣又有大補貨，看到貨架上堆滿滿，很多人眼睛都亮了，二話不說，購物車裡一放就是好幾組，「一顆迷你錠補六大營養素，複方保養有效率」「靈活、骨骼、膠原蛋白三效保養感覺行動力一次都補到了」「多效保養CP值高」「大包裝一次買比較方便」、「小小一顆很迷你好入口」、「要天天吃就有感覺」、「有特價當然要買」，試過的9成都推薦9

想要走遍天下，走訪各個好吃好玩的景點，行動力可不能拖後腿，保養要趁早！試試很多人推薦的挺立UCII®關鍵迷你錠，搶手夯品年度優惠開跑中，指定賣場及線上商城同步開搶，要買要快，別再猶豫，錯過這次大檔又要再等一年。

▲▼ 人氣,行動力,保健食品,優惠,UCII,挺立,秋日,郊外,旅行,補給品,複方,營養素 。（圖／資料照）

1 資料來源 : 衛福部2021資料調查
2 與基礎值相比，食用UCII在90天後靈活度可能明顯提升；調整體質，精神旺盛，讓你更靈活；實際感受因人而異
3 維生素C 促進膠原蛋白的形成，有助於傷口癒合
4 鎂有助於骨骼與牙齒的正常發育。有助於維持醣類的正常代謝。有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。有助於身體正常代謝。
5 鋅銅錳，為骨骼發育生長所必須之營養素
6 根據2023年IQVIA進行之挺立關鍵迷你錠消費者調查報告。產品使用效果因人而異，建議經由專業評估再進行涉及體能之活動。6大複方: UC-II®雞軟骨粉, 維生素C, 鎂,鋅,銅,錳。維生素C促進膠原蛋白形成、增進骨骼生長。
7 根據2023年IQVIA進行之挺立關鍵迷你錠消費者調查報告。產品使用效果因人而異，建議經由專業評估再進行涉及體能之活動。UCII含非變性第二型膠原蛋白; 維生素C促進膠原蛋白形成。
8 根據研究結果(Schön et al, 2022)，受試者食用UC-II後，與沒有食用者相比，活動範圍有所改變，最高達15倍差異；實際感受因人而異。
9 根據 IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查
PM-TW-CAL-25-00195

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

人氣行動力保健食品優惠UCII挺立秋日郊外旅行補給品複方營養素

