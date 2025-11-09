殲-20髒了用紙巾擦？　新隱身塗層0.1毫米可抗千度高溫

▲得益於隱身塗層新技術的發展，殲-20在9月舉行的長春航展進行地面展示時，地勤人員只拿出「紙巾」擦拭機身。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸曝光先進隱身戰機殲-20在9月舉行的長春航展進行地面展示時，地勤人員只拿出「紙巾」擦拭機身，儘管《央視》強調是「無塵布」，但該畫面呈現的保養流程仍讓各界訝異。據港媒透露，中國其實正在開發全新僅有0.1毫米厚的超耐用智能塗層，可承受攝氏高達1000度的高溫，塗層技術的發展讓日常保養變得更加簡化。

眾所皆知，先進的隱身戰機在保養程序上非常複雜，以經驗豐富的美軍來說，由於匿蹤塗層相當脆弱，必須使用專用的清潔劑，以軟布、軟刷等擦拭，避免在戰機表面造成細小劃痕，進而影響到隱身效果，甚至B-2轟炸機的塗層，還需專用恆溫恆濕機庫來藉以維護。也因此這次長春航展中地勤人員只以「紙巾」擦拭殲-20 機身的畫面曝光後，引起眾多討論。

《南華早報》透露，中國近期正在開發一種新型飛機塗層，能夠改善機身的耐熱性、吸收電磁波以增強匿蹤性能。來自北京大學、北京工業大學以及哈爾濱工程大學的研究團隊，以石墨烯沉積在二氧化矽纖維基材上，形成石墨烯@二氧化矽纖維膜（G@SFM），這種材料有如柔軟的布料，兼具質輕、有韌性，並耐極高溫等特性。

▼殲-20。（圖／翻攝自「官軍在線」官方微博）

值得注意的是，有別於傳統匿蹤塗料，這款全新材料相對穩定，能在攝氏 600 度中暴露 5 分鐘，在真空中以 1000 度的長時間加熱後，仍保持一致的吸波性能。同時在每秒 200 公尺的高速氣流下，材料損失不到 1%，超表面圖案和片狀電阻保持不變。

儘管根據發表的相關論文，這種新型塗層還沒有應用在隱身戰機上，但陸媒普遍認為，它已從另一個方面證明，中國在戰機隱身塗層領域已經取得重要的進展突破，甚至很可能有類似性能的先進隱形塗層應用於殲-20及殲-35身上，而這才有了地面工作人員大膽擦拭機身的畫面。