　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-20髒了用紙巾擦？　新隱身塗層0.1毫米可抗千度高溫

▲▼得益於隱身塗層新技術的發展，殲-20在9月舉行的長春航展進行地面展示時，地勤人員只拿出「紙巾」擦拭機身。（圖／翻攝自大陸網站）

▲得益於隱身塗層新技術的發展，殲-20在9月舉行的長春航展進行地面展示時，地勤人員只拿出「紙巾」擦拭機身。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸曝光先進隱身戰機殲-20在9月舉行的長春航展進行地面展示時，地勤人員只拿出「紙巾」擦拭機身，儘管《央視》強調是「無塵布」，但該畫面呈現的保養流程仍讓各界訝異。據港媒透露，中國其實正在開發全新僅有0.1毫米厚的超耐用智能塗層，可承受攝氏高達1000度的高溫，塗層技術的發展讓日常保養變得更加簡化。

眾所皆知，先進的隱身戰機在保養程序上非常複雜，以經驗豐富的美軍來說，由於匿蹤塗層相當脆弱，必須使用專用的清潔劑，以軟布、軟刷等擦拭，避免在戰機表面造成細小劃痕，進而影響到隱身效果，甚至B-2轟炸機的塗層，還需專用恆溫恆濕機庫來藉以維護。也因此這次長春航展中地勤人員只以「紙巾」擦拭殲-20 機身的畫面曝光後，引起眾多討論。

《南華早報》透露，中國近期正在開發一種新型飛機塗層，能夠改善機身的耐熱性、吸收電磁波以增強匿蹤性能。來自北京大學、北京工業大學以及哈爾濱工程大學的研究團隊，以石墨烯沉積在二氧化矽纖維基材上，形成石墨烯@二氧化矽纖維膜（G@SFM），這種材料有如柔軟的布料，兼具質輕、有韌性，並耐極高溫等特性。

▼殲-20。（圖／翻攝自「官軍在線」官方微博）

▲一架殲-20裝備隱身構型WS-10「太行」發動機曝光，首度證實該機裝備國產發動機已服役解放軍空軍。（圖／翻攝自「空軍在線」官方微博）

值得注意的是，有別於傳統匿蹤塗料，這款全新材料相對穩定，能在攝氏 600 度中暴露 5 分鐘，在真空中以 1000 度的長時間加熱後，仍保持一致的吸波性能。同時在每秒 200 公尺的高速氣流下，材料損失不到 1%，超表面圖案和片狀電阻保持不變。

儘管根據發表的相關論文，這種新型塗層還沒有應用在隱身戰機上，但陸媒普遍認為，它已從另一個方面證明，中國在戰機隱身塗層領域已經取得重要的進展突破，甚至很可能有類似性能的先進隱形塗層應用於殲-20及殲-35身上，而這才有了地面工作人員大膽擦拭機身的畫面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雞蛋檢出芬普尼超標3倍！　15萬顆流向9縣市
鳳凰颱風進逼！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變
快訊／樂天桃猿拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練
日男「包養24歲女偶像」花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死
小薰撇清跟王子關係「真的很不熟」！　見他偷吃粿粿吐真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-20髒了用紙巾擦？　新隱身塗層0.1毫米可抗千度高溫

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

殲-20髒了用紙巾擦？　新隱身塗層0.1毫米可抗千度高溫

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

白百何公開時間線打臉製片人！　「只有她被請回國」遭排擠

國3竹崎段連三天出意外！車禍追撞2死、混凝土車翻覆...今火燒車

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織　警政署：保障言論自由

南韓打房嚇壞豪宅屋主！每年房屋稅「至少繳107萬」　擬拋售避險

快訊／洋基成軍首戰慘敗　勇士「單場133分」破PLG單場新高

鳳凰颱風撲台！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

軍武熱門新聞

殲-20髒了用紙巾擦機身就好？

機器狼首秀搶灘出師不利

川普狠批電磁彈射系統「愚蠢」

范冰冰爆出史上最高清殲-20照片

大陸閱兵女兵　全國前10名模在列

幻象戰機武裝掛載魔法二型飛彈

陸戰隊10項兵器實射灘岸防護作戰

最強戰車M1A2T成軍　臂章繡上「台灣陸軍」

東引、烏坵、南沙哪個是「最硬外島」結論曝光

地表最猛4把槍！這支「殺傷力太強」遭強迫停產

新加坡「勝利號」新艦下水　

華視主播培訓莒光園地主持人

風機安裝船引發國安疑慮　「屹海一號」帶有中國軍系血統

國共最後一戰　登步島戰役兩岸從此奠定

更多熱門

相關新聞

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

其次是正式成軍典禮與預演階段，山東艦與福建艦皆未搭接岸電，而是使用艦電。在此也要指出，在榆林外港神島旁所構建寛度較寛，專門提供航艦靠泊之突堤碼頭，原本西北側附帶兩部安置在軌道上起重機，也就是靠神島那側之碼頭，確實是設計用來靠泊航艦，而東南側並未設置起重機，其岸勤支援岸電接線箱、加油加水管閥組以及通信接線箱，其實在這個碼頭兩側岸勤支援設施佈局，確實存在明顯差異。

機器狼首秀搶灘出師不利

機器狼首秀搶灘出師不利

不容屠殺基督徒　川普威脅對奈及利亞動武

不容屠殺基督徒　川普威脅對奈及利亞動武

川普令恢復核武試驗　能源部長：僅測系統運作

川普令恢復核武試驗　能源部長：僅測系統運作

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

關鍵字：

殲-20隱身塗層匿蹤塗層長春航展大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面