大陸 大陸焦點 特派現場

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

▲大陸長征十二號甲遙一運載火箭。（圖／翻攝北晚在線）

▲大陸長征十二號甲遙一運載火箭。（圖／翻攝北晚在線）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征十二號甲遙一運載火箭今（23）日上午在酒泉東風商業航天創新試驗區進行試驗發射。此次任務中，火箭二子級順利進入預定軌道，但一子級未能完成回收，整體飛行試驗被官方定調為「基本成功」。相關單位指出，儘管未達成既定的一級回收目標，仍取得多項關鍵工程數據，後續將針對失效環節進行檢討與修正。

▲大陸長征十二號甲遙一運載火箭（可回收）發射成功，一子級回收失敗。（圖／翻攝微博）

▲大陸長征十二號甲遙一運載火箭（可回收）發射成功，一子級回收失敗。（圖／翻攝微博，下同）

《北晚在線》報導，12月23日10時00分，長征十二號甲遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，運載火箭二子級進入預定軌道，一子級未能成功回收，飛行試驗任務獲得基本成功。

▲大陸長征十二號甲遙一運載火箭（可回收）發射成功，一子級回收失敗。（圖／翻攝微博）

根據大陸國家國防科技工業局新聞宣傳中心說明，此次試驗未能完成一級回收，但在真實飛行狀態下獲取了關鍵工程數據，將有助於後續發射任務與子級可靠回收技術的優化，相關研製團隊已展開試驗全流程復盤與技術歸零作業，針對發動機重啟、再入熱防護與著陸控制等環節持續調整改進。

消息指，一子級在著陸段點火後出現異常，未能實現軟著陸，火箭殘骸墜落於甘肅民勤回收場邊緣，未造成人員傷亡，實際原因仍待進一步排查。根據後續規劃顯示，相關單位預計於2026年上半年再進行多次專項回收驗證，持續推進可重複使用技術測試。

關鍵字：

長征十二號火箭回收航天航太技術

讀者迴響

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

