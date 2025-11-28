66歲「蜘蛛大盜」北上萬華闖蕩！徒手爬5樓行竊　招財錢母也帶走

記者邱中岳／台北報導

台北市警局萬華分局西門町派出所日前接獲報案，在11月間陸續有四戶民宅遭人從窗戶攀爬進入行竊，其中一戶慘被洗劫，家中除了30萬的香奈兒名牌包被偷，現金30萬也一起遭殃，最後警方成立專案小組在25日於租屋處將人逮捕到案，並查扣現金等贓證物，甚至連招財錢母也不放過。

警方調查，66歲的黃姓慣竊，在北市萬華區昆明街、峨嵋街一帶出沒，鎖定公寓民宅，並從戶外沿著窗戶、水管以及室外機往上攀爬，發現住戶窗戶未關即入內行竊，短短6天就光顧四戶人家；被害人發現被竊賊入侵後立刻報警處理。

▲黃姓慣竊儘管66歲，但是仍身手矯健，最高還爬到5樓闖空門。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中一戶損失最為慘重，被偷走一個要價30萬的香奈兒名牌包，另外還有30萬的現金，警方得知消息後立刻展開追查，並在25日於西寧南路的租屋處逮捕黃男，訊後也依照竊盜罪嫌送辦。

警方表示，黃姓男子有多項竊盜前科，且主要犯案地點都在彰化地區，1月份出獄後重操舊業，陸續又在彰化犯下竊盜案件，輾轉北上換地方行竊，得手後原準備要躲到其他地方，未料被警方先行一步逮捕到案。

警方也從嫌犯住處搜出3.6萬現金，並且還有其他得手的手機、手錶等證物，警方還發現甚至連招財錢母也不放過，警方也發現，黃身手相當矯健，66歲的年紀還可以攀爬外牆入室行竊，且最高還曾經爬到5樓，警方也在更多民眾受害之前逮捕黃嫌。