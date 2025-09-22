台版寄生上流！噁賊闖空門偷筆電現金還過夜　穿女屋主男友內褲

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區發生離譜竊案，38歲蔡姓男子闖入一處2樓民宅行竊，被正在國外旅遊的女屋主母親發現異狀報警。沒想到，蔡男已在屋內住了1晚，不但偷筆電、現金外，還穿女屋主男友衣服、內褲，甚至拉屎堵塞馬桶；就在今（22日）凌晨蔡男在爬2樓進屋時被鄰居發現報警。警方到場後，竊賊還謊稱自己是房客，但當房東趕到場後，一句「我不認識他」，當場揭穿謊言，訊後依竊盜罪移送偵辦。

▼蔡男還要爬上2樓被警方查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，三重區河邊北街一處2樓住宅，女屋主因出國旅遊，請母親協助巡視住家。母親在20日就發現家裡有被闖入的痕跡，21日前往派出所報案，尋求警方協助，警方昨日到場採證，房東也協助換鎖，過程中蔡男還大剌剌在樓下觀看；沒想到，蔡男的行徑更為囂張，還想返回屋內，今日凌晨4時許，鄰居赫然發現一名陌生男子正徒手攀爬到2樓，試圖從窗戶進屋，嚇得立刻報警。

警方獲報後火速趕抵現場，當場發現穿著黑背心、滿手刺青的蔡男正試圖破壞窗戶。蔡男看到警察，竟辯稱自己是租屋房客，因忘記帶鑰匙才會爬窗進屋。然而，當警方請房東到場後，房東一眼就識破他的謊言，直說「我不認識他」，蔡男當場被依現行犯逮捕。

警方在現場勘查後發現，蔡男不僅竊取屋主家的筆電和現金，拿去台北市變賣，甚至直接在屋內住下。蔡男在屋內住了至少1晚，睡屋主的床、插電蚊香、用屋主的生活用品，甚至將拉屎把馬桶堵塞。屋主男友的衣服和內衣褲也被偷穿，陽台還曬滿了竊賊自己的衣物。屋主得知後感到非常崩潰，擔心竊賊被逮後會對她進行報復。警方訊後將蔡男依住宅竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼蔡男謊稱房客，房東到場（紅箭頭）表示不認識他，揭穿謊言 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼蔡男穿著女屋主男友衣服坐在機車上 。（圖／翻攝女屋主threads）