給5星就送東西「Google評論還能信？」　網用1招判斷：才最重要

很多人都有查看Google評論的習慣，但現在還能相信這些評價嗎？近日有網友發文表示，他有個朋友無論住宿、玩樂或用餐，都一定要先看Google評論的星級數，但因為現在有許多店家會推打卡評論換優惠的活動，所以這就讓評論的真實性大打折扣，大家覺得Google評論還有參考價值嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「現在已經沒辦法相信Google評論」為標題發文，提到朋友習慣查看Google評論，不僅旅遊、住宿要看，日常吃飯也會確認星級數，甚至臨時要吃消夜、找咖啡廳休息，也會仔細確認，以避免踩到雷。

不過朋友也說，現在很多店家都會有打卡評論送優惠的活動，導致評價的真實性下降，反而最低分的抱怨還更值得參考。因此原PO便好奇詢問，大家覺得現在的Google評論還有參考價值嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「參考就好，多少都有洗的成分在」、「真的，我看很多健身房的5星好評好像都是洗出來的，真實去參觀最準」、「4～4.5才是真的，以上幾乎都是活動」、「現在太多餐廳給好評就送東西，的確我也感覺越來越沒參考性」。

也有網友分享自己看評價的方式，「有用的，我都先看負評的部分」、「只看負評，負評踩到雷點就不去」、「我會先看評論數，再看最新的低分評論」、「從最低開始看+1」、「本來就是看負評啊，誰會看高分的評價」、「正面的評價都是一樣的，可是負面的評價會不同，看你能接受哪些缺點才是最重要的」。

此外，本站曾報導「Google新功能！檢舉「狂洗5星店家」步驟曝光」，如果要反擊「假5星」，步驟如下：

►點進商家資訊下方的「提出修改建議」

►選擇「檢舉商業行為」

►輸入要回報的Google地圖網址

►選擇「提供獎勵來換取評價／要求消費者留下評論」的選項

►按下送出即可