地方 地方焦點

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

▲台南市立醫院跨專業團隊走入關廟區辦理外展聯合評估，協助偏鄉家長就近取得早療資源。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立醫院跨專業團隊走入關廟區辦理外展聯合評估，協助偏鄉家長就近取得早療資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南幅員長、城鄉差距大，對許多家長來說，帶孩子進市區就醫不只是交通問題，更是請假與照顧的拉扯，台南市立醫院自今年5月正式啟動「兒童發展聯合評估」後，在短短五個多月已協助40名疑似發展遲緩兒童完成完整評估，近期更直接走進關廟區，將外展服務帶到家長的生活圈，盼讓偏鄉家庭也能在第一時間接上早療資源。

院方指出，早期療育有明確原則──愈早開始、愈能改善。這道理放在任何孩子身上都一樣，但對偏鄉家庭而言，距離與時間往往成為「愈早」的阻礙。為降低阻力、提升可近性，台南市立醫院組成跨專業聯合團隊由復健科、小兒科、物理治療、職能治療、語言治療、心理師到社工一次到位，整合在社區據點辦理完整評估，讓家長不必為了每個檢查來回奔波。

▲台南市立醫院跨專業團隊走入關廟區辦理外展聯合評估，協助偏鄉家長就近取得早療資源。（記者林東良翻攝，下同）

醫院表示，此次外展聯合評估內容涵蓋醫療檢查、語言能力測試、粗細動作評估、心理發展測評與家庭支持面向，團隊會依孩子的發展現況提出衛教與居家訓練建議，協助家長更清楚掌握孩子的需求與適合的教養策略。院方也指出，「發展遲緩」並不限於語言或動作，認知、感官、社會情緒等領域皆可能受影響，而0至6歲正是腦部可塑性最強的關鍵時期，能否在此階段介入，將直接影響日後學習與生活適應情形。

台南市立醫院表示，自5月開辦聯合評估後，許多家長在接受完整說明後，明顯更能理解孩子差異背後的原因，也開始能在家中落實訓練，這些都是早療推動的重要進展。院方強調，期望透過跨專業整合，讓每一位需要協助的孩子都能在最佳時間點取得支援。

醫院呼籲，若家長發現孩子在語言表達、動作發展或人際互動上似乎落後同齡，可儘早至台南市立醫院兒童發展聯合評估中心接受專業評估，讓孩子的成長不再等待。

11/15 全台詐欺最新數據

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

海陸上兵黃詠昶和同居女友爆爭吵，竟用繩索交叉用力勒住女友脖頸，從玄關拖行到逃生梯口，見女友口鼻出血、癱軟窒息，黃再將她以上吊姿態掛在樓梯間，並擦拭沿途血跡滅證後，才抱著女友屍身下樓送醫，謊稱女友輕生。然而經法醫驗屍，黃男心知無法掩蓋犯行，才向警方供稱失手殺了女友。全案一路上訴到最高法院，黃男遭判無期徒刑定讞，黃男提出再審聲請，被高雄地院駁回。

台南守護早療黃金期

