金門機車路口碰撞！女騎士下車撿東西...然後跑了　警全面追緝

記者鄭逢時／金門報導

金門金城鎮中興路與莒光路口今（15日）上午發生機車擦撞事故，造成趙姓男子受傷，但林姓女騎士卻未停留處理即離去。警方循線掌握身分，依法通知到案，後續將移送法辦。

▲金門發生機車碰撞事故，女騎士竟肇事逃逸。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

金城鎮中興路與莒光路口於今日上午11時許發生一起肇事逃逸事故，警方指出，當時趙姓男子騎乘普通重型機車，沿中興路由城隍廟方向往民生路行駛，行經路口時，右側車身與一名女性騎士自莒光路往民權路方向行駛的機車前車頭發生碰撞。

事故發生後，女騎士將散落於地的物品收拾後，並未報警處理，且隨即騎車離開現場；趙男則因碰撞造成右腳擦挫傷，隨後向金城分局報案。警方受理後，調閱相關資料並訪查比對，掌握涉案女騎士身分後，隨即通知林女到案說明，訊後全案將依公共危險罪嫌，移送福建金門地方檢察署偵辦。

金城分局說明，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，駕駛人肇事未依規定處置，即使未造成傷亡，仍可處以罰鍰；若肇事致人受傷或死亡，除須立即救護並報警外，擅自離去者將面臨更重處罰，甚至吊銷駕照。另依《刑法》第185-4條，駕駛動力交通工具致人死傷而逃逸者，最重可處7年以下有期徒刑。

警方也呼籲，民眾發生交通事故時務必留在現場，或至少留下聯絡方式並通知警方處理，以免因一時疏忽，衍生法律責任，得不償失。