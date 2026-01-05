　
地方 地方焦點

扶輪社助力偏鄉醫療　東石衛生所新增數位X光設備

▲▼ 扶輪社捐贈數位X光機設備，東石衛生所醫療量能再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 扶輪社捐贈數位X光機設備，東石衛生所醫療量能再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社及國際扶輪3590地區韓國百合扶輪社捐贈「數位X光機設備」給嘉義縣東石鄉衛生所，今5日舉行捐贈儀式，縣長翁章梁出席受贈並致贈感謝狀，感謝扶輪社友支持偏鄉醫療，也感謝中央健保署媒合資源，提升東石醫療品質。

▲▼ 扶輪社捐贈數位X光機設備，東石衛生所醫療量能再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

114年扶輪社捐贈眼科檢查設備及牙科X光設備給東石衛生所，提升眼科及牙科的診療精準度；今年扶輪社再度送暖，捐贈數位X光機強化放射檢查量能，讓鄉親就近完成必要檢查與初步評估。

衛生局長趙紋華說，新穎的X光設備將用於東石衛生所門診服務，衛生局長期推動的3+1巡迴醫療服務也包含婦女保健專車及醫療服務專車，車上配置數位化X光設備及專業放射師，提供民眾多樣檢查選擇，歡迎民眾多加利用。

▲▼ 扶輪社捐贈數位X光機設備，東石衛生所醫療量能再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，嘉義縣偏鄉的眼科、牙科等專科醫療資源不足，以阿里山鄉親為例，下山到嘉義市要１個多小時，加上候診及回程時間，看一趟醫生要花5小時。其中牙科通常要多次回診，山區民眾會因為交通因素而選擇不去就醫，過去推動假牙補助時才發現山區的齒科健康有非常大的進步空間。

因此衛生局開始推動遠距醫療，讓在地衛生所的儀器連線至大醫院，由醫院醫生看診與開藥，讓民眾不用進到市區就能享有同等的醫療服務，謝謝扶輪社看見偏鄉的困境，透過新穎的儀器設備，一定能讓鄉親獲得更好照顧。

▲▼ 扶輪社捐贈數位X光機設備，東石衛生所醫療量能再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社長林椿梅說，謝謝東石鄉衛生所提供機會，讓扶輪社友有機會回饋社會，將扶輪社的超我服務精神發揮得更遠大，希望新的儀器能為東石鄉親省下就醫的交通時間，就近獲得即時照護。

▲▼ 扶輪社捐贈數位X光機設備，東石衛生所醫療量能再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

01/03 全台詐欺最新數據

關鍵字：

東石衛生所扶輪社數位X光偏鄉醫療嘉義

