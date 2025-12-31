「今天做開運3招」2026年一路旺到爆！家中噴鹽水、沖馬桶

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

今天是2025年的最後一天，迎接2026年新的一年，大家都希望事業順利、前途光明，心想事成，好運旺旺來。民俗專家王老師就分享「3招居家開運小儀式」，不需出門、不花大錢，在家就能趁勢斷霉運、迎新氣，讓2026「赤馬離火年」一路旺到翻！

儀式一：火燃除歲 寫下霉運紙燒除

王老師表示，首先可透過「火燃除歲斷捨離」來清除舊年陰霾。拿出一張紙，寫下2025年經歷的不順心事件、壞習慣，例如太晚睡、亂花錢、愛發脾氣等等，並寫上姓名與「2025霉運清零」，接著找安全地方將紙張燒掉，同時默唸「舊運清除，好運來，乾元亨利貞」，象徵將霉氣化為灰燼，為新的一年清出空間。

儀式二：刷馬桶 沖走煩惱與晦氣

別小看馬桶這個角落，王老師指出，這一步象徵把一年來的煩惱、霉氣全都「沖」掉，不只清爽迎新年，也讓居家能量重新流動，排除負能量。

儀式三：鹽水淨化 迎接新年新氣場

最後一項則是「噴灑鹽水」，將調好的鹽水灑在家中玄關與各個角落，象徵淨化居家磁場。王老師強調，這動作不僅清除舊年的陰霾，騰出能量空間，也代表迎接新一年的清新能量，有助於在「赤馬年」奔出好運勢。

★民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

