新竹縣長輩假牙、婚後孕前健檢補助2026上路　醫療性凍卵也適用

新竹縣2026年推出包含YouBike強制投保等6項新制。

記者葉品辰／新竹報導

115年即將到來，新竹縣多項元旦新制跟進上路，包含成立聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處、長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、「長期照顧3.0」第二階段擴大長照服務對象、YouBike強制投保、新竹縣1999為民服務專線5分鐘免費及擴大竹科空品維護區管制對象等，守護縣民健康，提供更優質便民的服務。

長者裝置假牙補助計畫

為協助缺牙長者重建口腔功能、改善營養攝取，並減輕長者及家庭的經濟負擔，新竹縣衛生局115年度推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，提供約30名免費全口活動假牙補助名額，另有300名口腔篩檢與30名口腔檢查評估補助名額。補助基準包含：口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元，全口活動假牙補助4萬元、上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元、上顎或下顎柱台齒配件，每單顎補助不超過5000元。

補助對象為 114 年 1 月 1 日前設籍新竹縣、年滿 65 歲、上顎及下顎自然牙合計6顆(含)以下之長者，並須符合以下任一福利身份條件：已領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金之資產與居住條件，或已領有老年農民福利津貼，每位長者終身限申請一次。

YouBike強制投保

為全面強化自行車騎乘安全，自115年1月1日起新竹縣公共自行車新、舊會員及單次租借之臨時會員，皆須完成投保「公共自行車傷害險」方可租借 YouBike 2.0 與 YouBike 2.0E車輛，費用由縣府負擔。





婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助

因應晚婚晚育及少子化趨勢，新竹縣衛生局也自元旦起推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」，期望透過完善的孕前照護與生育保存措施，守護縣民生育健康，提升整體生育力。

「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣6個月(含)以上，未曾生育第一胎之夫妻，每對最高1500元檢查補助，包含血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等項目，補助名額共100對。「醫療性凍卵補助計畫」則補助18至40歲、設籍或配偶設籍新竹縣滿一年之已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，協助保存生育力，減輕未來生育負擔，補助名額共30對，終身補助一次。

「長期照顧3.0」第二階段擴大長照服務對象

衛生局也指出，縣府組織調整，自115年1月1日起，原衛生局部分業務正式移撥至新成立的「高齡長照處」。其中，長期照顧業務包含一般護理之家、居家護理所設立、變更及管理；身障權益服務包含身心障礙鑑定審查、到宅鑑定及身心障礙者醫療輔具補助申請，提醒民眾留意服務窗口已變更至高齡長照處。

在長照方面，自115年1月1日起擴大服務對象，新增「年輕型失智症者（未滿50歲）」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。其中，「急性後期整合照護計畫（PAC）」指的是許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形。透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。

新竹縣1999為民服務專線5分鐘免費

新竹縣1999為民服務專線自115年1月1日起於新竹縣轄內撥打1999服務碼，通話前5分鐘由縣府付費，採通話過程不中斷為原則，超過5分鐘部分，始由用戶付費；實施範圍：市話以及行動電話月租型用戶(預付卡、公共電話、外縣市撥打不納入實施範圍)。

擴大竹科空品維護區管制對象

新竹縣與新竹市擴大新竹科學園區空氣品質維護區管制對象，自115年1月1日起，出廠滿3年以上柴油大客貨車須通過一年內黑煙檢驗合格紀錄或自主管理標章未逾有效期限，出廠滿5年以上燃油機車應完成最近一年度排氣定期檢驗合格；115年7月1日起，所有柴油引擎之施工機具須取得有效期限之施工機具清潔排放自主管理標章，未符合規定車輛或機具進入園區，將處500元以上至6萬元以下罰鍰。

全國性政策

衛福部關懷弱勢加發生活補助，發放期間自115年1月至至116年1月，發放方式為免申請直接匯款至符合資格者郵局帳戶，發放對象及金額如下，同時符合兩項以上資格者，從優擇一發給。

(一)低收入戶，每人每月發給1000元。

(二)中低收入戶，每人每月發給750元。

(三)領取身心障礙者生活補助費，每人每月發給500元。

(四)領取中低收入老人生活津貼，每人每月發給500元。

(五)領取弱勢兒童及少年生活扶助，每人每月發給500元。

(六)領取弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助，每人每月發給500元。

(七)領取特殊境遇家庭子女(含孫子女)生活津貼或子女(含孫子女)教育補助，每人每月發給500元。

國健署自115年1月1日起，除了原有五癌篩檢外，也針對45至74歲民眾，提供「終身一次」免費的胃幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢HPSA，民眾可以擕帶健保卡到醫療院所登記領取管子，依照指示完成糞便採樣，採檢後盡快將檢體送回衛生所或醫療院所即可。

環保局也提醒，115年1月1日至115年12月31日為非洲豬瘟防疫轉型期間有條件使用廚餘養豬，除養豬場登記飼養頭數達200頭以上，具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統(AIoT系統)、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，並僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣(國內即期肉製品等)及畜禽屠宰下腳料養豬，且禁用家戶廚餘養豬；最終至116年1月1日起全面禁止廚餘養豬。