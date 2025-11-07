　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美挺台平等參與2026APEC　林佳龍：聯合理念相近國家捍衛會員地位

▲▼亞太經合會（APEC）在南韓舉行峰會,習近平,李在明。（圖／路透社）

▲2025亞太經合會（APEC）在南韓慶州舉行峰會，2026將由中國主辦。左為中國國家主席習近平，右為南韓總統李在明。（圖／路透社）

實習記者石嘉豪／台北報導

2026APEC將在中國舉行，然而，中國外交部日前卻以「一中原則」作為台灣參與之前提，美國國務院及眾議院外交委員會共和黨團則公開嚴正駁斥，並力挺台灣「平等參與」。對此，外交部長林佳龍今（7日）誠摯感謝美國行政、立法部門，並強調會聯合理念相近國家，共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

外交部指出，針對中國外交部嚴重不當以在所謂「一中原則」下及地區經濟體資格作為台灣參與「亞太經濟合作」會議（APEC）的政治前提，美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與。

外交部進一步指出，美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026 年APEC時，也曾對此做出承諾。

此外，外交部直指，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方2024年在利馬年會期間所做承諾。

最後，林佳龍強調，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

川普並沒有毀掉美國的民主，而是讓民主變得更具娛樂性。他不是專制的陰影，而是自由的變形。真正可怕的，不是他說了什麼，而是群眾不再覺得荒謬。當政治成為一場真人秀，唯一的勝利方式，便是奪走他的舞台——讓他變得無聊。

林佳龍APEC中國美國外交部一中原則

