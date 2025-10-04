　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假在家躺3天！她一看IG震驚了「錢到底哪來的？」

都是打工族！朋友遇連假「行李箱一拉就出國」　妹子看傻：錢哪來的

▲今年10月共有3個連續假期，不少民眾把握機會出國旅遊。（示意圖／翻攝自Pexels）

文／CTWANT

今年10月共有3個連續假期，分別是教師節、中秋節及台灣光復節，不少民眾把握機會出國旅遊。不過，1名女網友透露，自己只是一般打工族，平時月薪扣除租房、水電、交通、伙食等費用，幾乎所剩無幾，明明朋友們的處境和她相差無幾，遇到連假卻能出國旅遊，讓她忍不住好奇「大家錢到底哪來的？」

原PO在網路論壇Dcard發文，自己教師節連假在家躺了3天，滑IG時看到身邊朋友一個比一個狂，「有人飛日本逛萬博，有人跑韓國追星，有人甚至直接去歐洲自助旅行兩個禮拜。這些人平常也沒特別炫富，跟我一樣是小資打工族或剛出社會第一、二年。但到了連假，大家彷彿突然變成富豪二代一樣，行李箱一拉就出國」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「大家錢到底哪來的？」女網友提到，自己平時月薪扣除租房、水電、交通、吃飯，月底能存個5000元就偷笑，而出國1次至少也要花個2萬元，身旁朋友每年卻能飛2、3次，儘管有人說「啊就早點訂機票，便宜啊」，然而就算機票便宜，住宿、交通、門票、吃喝玩樂也要錢，「又或者，其實很多人是『分期刷卡』、『先玩再說』的那種？」

話題引發討論，不少網友留言「那些都是花爸媽的」、「那些都歸類在娛樂費，有些人覺得出國快樂，有些人遊戲課金快樂，都是選擇而已，不影響生活就好」、「有些人住家裡，省去房租伙食開銷，有時父母還會給零用錢，出來工作只為了滿足社會期待」、「朋友也是說走就走有些還養小孩，不知道是不是很會投資？還是真的賺很多錢」。

延伸閱讀
老公網戀小三被騙走9萬！　人妻笑：跪著求我幫繳房貸別離婚
氣到發笑！男列「拜金7行為」惹毛一票女性　她見這點不忍了：活該單身
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／花蓮吉安黃昏市場旁大火！　恐怖黑煙數公里外可見
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　收假恐爆量疾呼分流

連假在家躺3天！她一看IG震驚了「錢到底哪來的？」

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

快訊／北市內湖熱飆38度　13縣市「高溫警示」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

大轉彎！吊車大王決定「再辦白宮重機械展」　原因暖爆了

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　收假恐爆量疾呼分流

連假在家躺3天！她一看IG震驚了「錢到底哪來的？」

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

快訊／北市內湖熱飆38度　13縣市「高溫警示」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

大轉彎！吊車大王決定「再辦白宮重機械展」　原因暖爆了

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

野生米可白「大稻埕碼頭放風」穿超辣！低胸掉出事業線 0偽裝全被拍

淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

中信銀爆簽帳卡大量凍結潮　綠委籲銀行：勿因打詐懲罰守法民眾

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

生活熱門新聞

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

鏟子超人喝醉破壞民宿　業者：不再免費接待

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

她買好市多肉片油花太多　網曝可退貨

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

更多熱門

相關新聞

普發1萬增「不領取」選項　黃揚明：脫褲子放屁

普發1萬增「不領取」選項　黃揚明：脫褲子放屁

行政院長卓榮泰19日接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師，針對普發現金1萬元政策，釋昭慧提出民間不同觀點。會後行政院表示，卓榮泰將請財政部評估在現金登記網站新增「不領取」選項的可行性，讓民眾多一種選擇，未來政府也能更有效運用預算。

到南港展覽館站「手機突跳日本時區」　一票人碰過！

到南港展覽館站「手機突跳日本時區」　一票人碰過！

吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒了　網爆共鳴

吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒了　網爆共鳴

中秋節送月餅「退流行了」？過來人曝3原因

中秋節送月餅「退流行了」？過來人曝3原因

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

關鍵字：

假期旅遊疑問錢源小資打工社會現象網友討論

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面