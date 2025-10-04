連假在家躺3天！她一看IG震驚了「錢到底哪來的？」

▲今年10月共有3個連續假期，不少民眾把握機會出國旅遊。（示意圖／翻攝自Pexels）

文／CTWANT

今年10月共有3個連續假期，分別是教師節、中秋節及台灣光復節，不少民眾把握機會出國旅遊。不過，1名女網友透露，自己只是一般打工族，平時月薪扣除租房、水電、交通、伙食等費用，幾乎所剩無幾，明明朋友們的處境和她相差無幾，遇到連假卻能出國旅遊，讓她忍不住好奇「大家錢到底哪來的？」

原PO在網路論壇Dcard發文，自己教師節連假在家躺了3天，滑IG時看到身邊朋友一個比一個狂，「有人飛日本逛萬博，有人跑韓國追星，有人甚至直接去歐洲自助旅行兩個禮拜。這些人平常也沒特別炫富，跟我一樣是小資打工族或剛出社會第一、二年。但到了連假，大家彷彿突然變成富豪二代一樣，行李箱一拉就出國」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「大家錢到底哪來的？」女網友提到，自己平時月薪扣除租房、水電、交通、吃飯，月底能存個5000元就偷笑，而出國1次至少也要花個2萬元，身旁朋友每年卻能飛2、3次，儘管有人說「啊就早點訂機票，便宜啊」，然而就算機票便宜，住宿、交通、門票、吃喝玩樂也要錢，「又或者，其實很多人是『分期刷卡』、『先玩再說』的那種？」

話題引發討論，不少網友留言「那些都是花爸媽的」、「那些都歸類在娛樂費，有些人覺得出國快樂，有些人遊戲課金快樂，都是選擇而已，不影響生活就好」、「有些人住家裡，省去房租伙食開銷，有時父母還會給零用錢，出來工作只為了滿足社會期待」、「朋友也是說走就走有些還養小孩，不知道是不是很會投資？還是真的賺很多錢」。

延伸閱讀

▸ 老公網戀小三被騙走9萬！ 人妻笑：跪著求我幫繳房貸別離婚

▸ 氣到發笑！男列「拜金7行為」惹毛一票女性 她見這點不忍了：活該單身

▸ 原始連結