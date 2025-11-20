海基會曾想開微博　考量恐「自我矮化」後放棄

▲海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國台辦近日在臉書（Facebook）開設粉絲專頁，加強對台宣傳。陸委會主委邱垂正20日透露，海基會也曾考慮在大陸微博開設帳號，但考量到申請時必須「自我矮化」，評估後決定不設立。

邱垂正接受電台節目專訪時被問到相關問題，對於陸委會有沒有打算跟國台辦一樣，到大陸微博開設專頁，他說，曾經海基會有一度想要去大陸開微博甚至是微信，加強跟大陸台商們的溝通，但是在申請上必須要「自我矮化」為「中國台灣」，評估後就不去了。

不過，邱垂正也指出，就算申請成功了，言論若是抵觸大陸官方底線，帳號很快也會被取消掉，「因為大陸是一個言論嚴格管制的環境，對於台灣有很多政府機關的官網也都屏蔽，更別說要去大陸有一個說明的機會，恐怕都很困難。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）



邱垂正提到，「專家也有提醒我們，陸方不可能讓我們自由自在，毫無限制的暢所欲言，這在大陸任何人都不可能，怎麼會提供給台灣官方，所以我們也不這麼想。」

對於大陸國台辦設立臉書，邱垂正認為，如果能更掌握台灣民意，做出更符合兩岸民意的對台政策，他們是正向看待的。

但邱垂正也提醒，大陸近期開始以「懲獨22條」調查台灣民眾，若台灣網友透過臉書的私訊功能，向陸方提供「追緝令」、「懸賞令」的舉報訊息，恐涉嚴重違法。