陸2026起向好友發「淫穢訊息」將違法　網哀嚎：情侶怎麼聊天

▲中國新法上路，明年起，若傳送淫穢訊息遭檢舉，查證屬實，恐面臨法律問題。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

北京近日因即將上路的《治安管理處罰法》修訂引發輿論關注，明年1月1日起，民眾在微信、QQ等私密聊天中傳送不雅影像或露骨訊息，只要被舉報並查實，都可能面臨最高十五日拘留與5000元罰款（人民幣，下同），法律明確將私密通訊納入規範範圍，不少網友質疑，私人對話是否仍享有保護。

據《紅星新聞》報導，新修訂的第八十條將「資訊網路與通訊工具」納入統一規範，刪除了過去限制傳播場景的文字，使私聊、群組、貼近一對一發送、網盤共享等新型態行為均屬法律調整對象。與舊法相比，新法提高罰款上限並細化情節差別，意在提升違法成本，遏止以私密渠道散布淫穢訊息的灰色鏈條。

▲不少人質疑，該法無法享有隱私權。（示意圖／pexels）

法律學者指出，社群傳播方式早已大幅改變，從過去的網站、論壇擴散，轉向網路私聊、直播平台以及更隱蔽的付費群組，一對一分享甚至比公開傳播更具蔓延風險，修法目的即在消除法律盲區。專家強調，新規處理的是「傳播行為」本身，只要向他人發送，不論是否牟利或僅分享給單一對象，都屬傳播的一種，並非以公開或商業性作為構成要件。

針對外界擔憂私人聊天權利被侵犯，學者解釋，法律並未禁止個人的正常情感交流與私密互動，而是針對具有淫穢性質且具傳播意圖的行為，隱私權並非違法的免責護符。司法實務曾出現民眾向單一好友私發露骨影片而遭處罰的案例，法院認定行為具有向他人散布之主觀意圖，並非「自保留存」，界線相對明確。

外界關注的另一焦點為情侶、夫妻互傳是否會踩線，律師普遍認為，只要內容未外流、雙方自願、傳播風險可控，通常不會被認定違法；但若感情破裂後一方惡意舉報，且證據明確，仍可能面臨行政處罰，讓不少網友直言「分手後比感情中更可怕」。法律界提醒，若擔心風險，仍應避免留存可被截圖、轉傳的敏感影像。

▲聊天室的擦邊貼圖、表情包。（圖／翻攝自微信群聊天，上同）

另一隱憂則來自文化創作者，一些網路文學、二創內容常涉及性描述，部分作者擔心被誤判為淫穢訊息。相關專家指出，認定是否「淫穢」需結合完整語境與內容整體呈現，非所有帶有性暗示的內容都屬法律規範範圍，判定標準仍以「是否以刺激性慾為主要目的」作為核心依據。

警方表示，近年利用私聊散布不雅影像的案件呈上升趨勢，許多行為表面「只是發給朋友」，實際背後常涉及以不雅內容牟利或建立地下傳播鏈。

專家提醒，網路空間不存在真正的私密，只要內容被截圖、轉傳、備份，便可能在不知情的情況下流向更大範圍，風險難以預料。過去也曾出現當事人誤以為私聊安全，結果訊息被轉傳造成群體性擴散，最後觸法受罰甚至承受更大名譽損害。