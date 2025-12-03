大雅3警獲警光獎！鑑識高手花1年寫程式　開發神器全國警都可用

▲台中大雅警分局偵查佐丁逸鋒（左一）、巡官何承峻（右一）、偵查佐陳智凱（左二），獲得警光獎。（圖／警方提供）



記者許權毅／台中報導

台中市大雅警分局有3名員警獲得今年「警界奧斯卡」警光獎殊榮，鑑識巡官何承峻及偵查佐陳智凱、丁逸鋒昨日領獎。何承峻在實務上遇到相片冊整理一次就是上百張，相當耗時，自學1年開發軟體，大大加速使用便利度，更分享給全國鑑識人員使用，獲高度肯定。

警光獎是警政署每年從全國各警察機關薦報的績優警察中，甄選出具有特殊貢獻並足為表率的警察人員進行表揚。台中市警局本次5人獲獎，其中3人都在大雅警分局。

鑑識巡官何承峻，從事鑑識工作13年，曾榮獲台中市政府警察局刑事鑑識楷模，近年因有感同仁除在現場須辛苦地從事勘察採證工作外，尚須耗費心力整理現場照片並製作勘查報告，譬如一場死亡車禍，可能有50至100張相片，一場命案有200張以上，需按順序排列撰寫，作業上相當耗時。

何員主動跨領域自學程式語言，耗時1年開發「現場勘察報告相片冊製作軟體」，大幅優化撰寫報告效率，大幅提升工作效能。何員亦毫不保留地將該工具程式於「113年上半年度全國鑑識工作會議」中分享，深獲與會人員高度肯定，此次當選國家警光獎可謂實至名歸。

偵查佐陳智凱，從事警職8年期間多次破獲毒品案，曾3次榮獲台中市政府警察局「警英榮譽章」，更破獲過500公斤製毒案，及時抑制大批毒品流入市面殘害國民健康，復經各大平面、網路、電子媒體報導，並因上揭優異緝毒績效而榮獲警光獎查緝毒品類此項殊榮。

偵查佐丁逸鋒，從警8年迄今皆戮力於偵防詐欺工作，長期運用科技偵查技術與詐欺集團鬥志而屢屢偵破大型詐欺機房案件，並溯源查緝高層次犯罪集團成員，本次因接連破獲2件台灣人假冒「大陸公安」及陸方「國家反詐中心」詐欺機房等優異績效而當選。