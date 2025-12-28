地震5分鐘後…國小工友關水閥摔倒身亡！兄弟相驗眼紅頻拭淚

記者陳以昇、黃資真／新北報導

宜蘭外海於27日深夜11時05分發生規模7.0有感地震，全台有感，卻傳出憾事，新北市五股區某國小疑似地震造成校內管線漏水，62歲林姓工友關閉水源時疑失足從鋁梯摔落，頭部重創，送醫搶救後不治。今(28日)檢方在殯儀館相驗遺體，稍早死者哥哥與弟弟抵達，等待過程中頻頻以手拭淚，悲慟不已。

▲新北某國小工友在地震發生後，疑似到學校廁所關閉水源時不慎摔落身亡，哥哥（右）弟弟（左）到殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝）



昨晚地震發生後，民眾於28日凌晨1時許在校門口附近發現有漏水情形，報警處理，警方連絡校方警衛入內查看，協助尋找水源開關，凌晨2時45分總務主任卻在4樓廁所發現林姓工友倒臥地上，失去呼吸心跳，身旁還有一支鋁梯，緊急送往新莊部立台北醫院，仍不幸宣告不治。

經調閱監視器發現，在地震發生後的11時10分，林男從住處前往校內地下室取出鋁梯，前往4樓廁所查看水閥，疑似爬梯關閉水源時不慎跌落，重擊後腦勺而不幸身亡。

今天下午2時許檢方會同法醫在新北市立殯儀館相驗，釐清死因，稍早林男的哥哥與弟弟都抵達現場，見手足最後一面，等待過程中紅了眼眶，頻頻拭淚，十分不捨。

▲國小工友震後至廁所關水閥，爬梯時不慎跌落死亡。（圖／記者陳以昇翻攝）