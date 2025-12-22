掌握0-6歲黃金期　台東縣首創「兒童發展篩檢工具箱」

▲台東縣首創「兒童發展篩檢工具箱」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實「早期發現、早期介入」政策目標，台東縣政府今年特別製作「兒童發展篩檢工具箱」，並於20日辦理專業訓練課程，邀集托育、教保及社工等第一線人員參與。透過系統化培訓，強化前線人員對幼兒發展的觀察與篩檢能力，為台東早期療育服務紮根。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府致力於建構完善的早療支持體系，本次採購250盒工具箱，旨在將標準化工具導入日常照顧情境。饒縣長強調，透過一致性的訓練，能讓孩子在成長過程中被適切觀察，提供更具可近性的服務網絡，打造讓家長安心的育兒環境。

社會處長陳淑蘭指出，「兒童發展篩檢工具箱」結合「Taipei-II兒童發展篩檢表」，針對不同年齡層設計操作素材，協助專業人員掌握幼兒發展現況，提升篩檢準確性與專業信心，確保有需求的孩子能及早獲得支持。

社會處提醒，0至6歲是大腦發展黃金期，若家長發現孩子發展稍有落後，應視為支持的契機而非標籤。透過適切的引導，多數孩子皆能追上進度。若民眾有相關疑慮或諮詢需求，可洽「台東縣兒童發展療育暨通報轉介個案管理中心」（電話：089-236531），縣府將提供專業評估與轉介服務，陪伴孩子自信成長。