80歲無照阿北闖禍！逆衝對向連撞2機車　騎士險被輾恐怖畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區於6日中午發生一起驚險的交通事故，一名80歲楊姓老翁無照駕駛，逆向衝撞正在路口等紅燈的兩名機車騎士，驚險過程全被路過民眾的行車紀錄器拍下並PO網。畫面中清楚可見機車被壓在車底，所幸騎士命大未被捲入，警方目前已針對楊男的違規行為開出最高25800元的罰鍰。

▲▼無駕照的楊姓老翁開車逆向衝撞等停紅燈的2部機車，其中1部還遭壓在車下，所幸騎士皆無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局表示，這起意外發生在1月6日11時58分許，當時80歲的楊姓男子駕駛小客車，沿著岡山區成功路東往西方向行駛，當車輛來到岡山路口準備左轉時，因不明原因突然偏離原有車道，直接衝向對向車道，導致正在路口停等紅燈的2輛普通重型機車閃避不及，慘遭正面衝撞。

這起猛烈撞擊造成70歲的蘇姓女騎士與63歲的林姓男騎士手腳多處擦挫傷，第一輛機車遭撞倒後，小客車接著又撞上第二輛機車，甚至將機車重重壓在車底，幸好兩名傷者意識都相當清楚，均無生命危險，而肇事的楊姓老翁則沒有受傷。

警方到場後對三方駕駛實施酒精濃度檢測，結果皆為零，已排除酒駕肇事。然而警方進一步查核資料時發現，楊男不僅有逆向行駛的違規事實，更是「無照駕駛」。針對無照駕駛部分，警方依據《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第1款規定舉發，處以新台幣6,000元以上24,000元以下罰鍰；而逆向行駛部分則依同條例第45條第1項第3款規定舉發，處新台幣600元以上1,800元以下罰鍰。

目前本案的詳細肇事原因與最終責任歸屬，已由交通大隊進行進一步的分析鑑定，並持續調閱周邊監視器以釐清確切過程。