　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

▲去年閩連漁船破壞台馬海底電纜，船長遭輕判三月主要原因曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲去年閩連漁船破壞台馬海底電纜，船長遭輕判三月。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署今（8）日表示，去年10月發生的中國籍「閩連漁60138」號漁船毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案件，台灣連江地院去年12月4日判處該漁船吳姓船長有期徒刑3個月定讞，陸委會上午核准吳姓船長出境，海巡署會同移民署於上午9時40分，從馬祖南竿福澳港循小三通模式將吳姓船長遣返回中國大陸。

海巡署指出，去年10月7日晚間10時許接獲中華電信通報，台馬第二海纜發生受損故障，海巡人員立即展開查處，在10月8日凌晨1時許登檢涉案中國籍漁船，將吳姓船長帶回偵辦。隨著判決確定，陸委會已於今日上午核准吳員出境事宜，海巡署會同移民署於上午9時40分，從馬祖南竿福澳港循「小三通」模式，強制將吳員遣返中國福州黃岐港。

▲去年閩連漁船破壞台馬海底電纜，船長遭輕判三月主要原因曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署強調，台灣為民主法治國家，司法機關依法獨立審判，並依據科學證據認定事實，落實「故意歸故意、意外歸意外」的原則。法院認定吳姓船長於捕撈作業期間，未注意電子海圖所標示海纜位置不慎造成損壞，屬於過失行為，且考量其坦承犯行、到案後願意賠償海纜業者中華電信25萬元，經賠償和解後，法院判陸籍吳姓船長期徒刑3個月，得以1日1千元折算易科罰金。

海巡署指出，與此案形成對比是去年2月發生的「宏泰58號」貨輪破壞台澎3號海纜事件，經查明王姓船長故意破壞我國海底電纜，最終遭判處有期徒刑3年定讞，顯示我國司法獨立審判，量刑標準明確一致。

海巡署表示，海底電纜屬於國家關鍵基礎設施，攸關通訊與國家安全，海巡署將持續與檢察機關等單位密切合作，結合科技監控與海上巡防能量，嚴格取締任何破壞海纜的違法行為。一旦發現疑似斷纜事件，必定迅速攔停登檢，報請檢方指揮偵辦，全力守護台灣海纜安全與通訊韌性。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！
莫莉自爆「帶頭霸凌同學」　黑歷史片段被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

【1歲大巨嬰】薩摩耶犬重壓媽媽身上討摸摸

社會熱門新聞

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／板橋拖板車違規右轉「撞腳踏車」！　女騎士不治

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

南投李姓男子認為胞兄與前妻有染，2022年5月間與哥哥爆發嚴重衝突，過程中哥哥嗆「X你老婆爽、殺你女兒」等語，李男怒不可抑，持刀追砍哥哥導致重傷，幸經送醫救回一命；李男還對有保護令的母親飆罵三字經，一審依家暴殺人未遂罪判刑7年6月，違反保護令部分3月，李男不服上訴，台中高分院二審今天（8日）改傷害罪論處，判2年6月有期徒刑，其餘部分駁回。

F-16飛官辛柏毅墜海失聯！海巡派3艦及6艇　管碧玲：鍥而不捨搜救

F-16飛官辛柏毅墜海失聯！海巡派3艦及6艇　管碧玲：鍥而不捨搜救

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

騎5公尺自摔喊沒騎車 監視器全都拍

騎5公尺自摔喊沒騎車 監視器全都拍

管碧玲軍演期間偕海巡官員餐會　謝寒冰提「萬一」：全喝醉了怎辦？

管碧玲軍演期間偕海巡官員餐會　謝寒冰提「萬一」：全喝醉了怎辦？

關鍵字：

海底電纜海巡署吳姓船長判刑遣返

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面