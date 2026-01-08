大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

▲去年閩連漁船破壞台馬海底電纜，船長遭輕判三月。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署今（8）日表示，去年10月發生的中國籍「閩連漁60138」號漁船毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案件，台灣連江地院去年12月4日判處該漁船吳姓船長有期徒刑3個月定讞，陸委會上午核准吳姓船長出境，海巡署會同移民署於上午9時40分，從馬祖南竿福澳港循小三通模式將吳姓船長遣返回中國大陸。



海巡署指出，去年10月7日晚間10時許接獲中華電信通報，台馬第二海纜發生受損故障，海巡人員立即展開查處，在10月8日凌晨1時許登檢涉案中國籍漁船，將吳姓船長帶回偵辦。隨著判決確定，陸委會已於今日上午核准吳員出境事宜，海巡署會同移民署於上午9時40分，從馬祖南竿福澳港循「小三通」模式，強制將吳員遣返中國福州黃岐港。

海巡署強調，台灣為民主法治國家，司法機關依法獨立審判，並依據科學證據認定事實，落實「故意歸故意、意外歸意外」的原則。法院認定吳姓船長於捕撈作業期間，未注意電子海圖所標示海纜位置不慎造成損壞，屬於過失行為，且考量其坦承犯行、到案後願意賠償海纜業者中華電信25萬元，經賠償和解後，法院判陸籍吳姓船長期徒刑3個月，得以1日1千元折算易科罰金。

海巡署指出，與此案形成對比是去年2月發生的「宏泰58號」貨輪破壞台澎3號海纜事件，經查明王姓船長故意破壞我國海底電纜，最終遭判處有期徒刑3年定讞，顯示我國司法獨立審判，量刑標準明確一致。

海巡署表示，海底電纜屬於國家關鍵基礎設施，攸關通訊與國家安全，海巡署將持續與檢察機關等單位密切合作，結合科技監控與海上巡防能量，嚴格取締任何破壞海纜的違法行為。一旦發現疑似斷纜事件，必定迅速攔停登檢，報請檢方指揮偵辦，全力守護台灣海纜安全與通訊韌性。

