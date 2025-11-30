2025家庭野餐日縱情草地　親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

▲家庭野餐日活動現場草地鋪滿彩色野餐墊，孩子天真奔跑歡笑盈溢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局29日分別於南瀛綠都心、歸仁美學館、玉井運動公園、永康小橋公園及台南市立馬術場，舉辦「2025家庭野餐日」活動，吸引超過千名市民攜家帶眷共襄盛舉，市長黃偉哲、與社會局長郭乃文一同到現場與民眾同樂，草地鋪滿彩色野餐墊，孩子奔跑嬉戲，現場洋溢著滿滿幸福氛圍。

新營區區長陳宏田、玉井區區長顏振羽、永康區主秘林正雄、立委陳亭妃、市議員蔡育輝、王宣貿、陳皇宇、李鎮國、楊中成、陳秋萍、黃肇輝、朱正軒及周奕齊、立委林俊憲、王定宇、賴惠員、市議員李宗翰、沈家鳳、郭鴻儀等服務處代表也均到場參與。

黃偉哲市長表示，「在忙碌的生活中，我們常常忘了放慢腳步。今天，希望大家暫時放下手機、放慢步伐，與家人朋友一起在大自然中聊天、遊戲、笑一笑，讓幸福更靠近。」他特別感謝社會局、衛生局、警察局等單位與在地社福團體協力，活動中設定親子遊戲、音樂表演、親子手作及社區宣導，實現「家庭、社區、城市」三方連結。

活動中人氣旺盛的「親子大富翁闖關遊戲」，融合社福宣導元素，參加者需完成多項挑戰才能前進，許多家庭合力闖關，歡笑聲不斷。隨後登場的「魔術表演」讓小朋友驚呼不已，魔術師邀請孩子上台互動，場面充滿童趣。還有在地表演團體接力帶來活力舞蹈、合唱以及紫月光樂團演出，掌聲與歡呼聲綿延不絕。

社會局長郭乃文表示，看到這麼多家庭聚首感動萬分，這不只是一場野餐，也是促進親子、青少年與長者走出家門、共享歡樂與社會福利資訊的美好時光。南市社會局將持續強化社會安全網建構，結合民間資源與愛心，讓市民在生活中感受「有溫度的照顧」，並呼籲民眾若有困境需協助，隨時聯繫各社福中心或撥打06-2993992，獲得即時幫助。

此次家庭野餐日呈現出濃厚的社區凝聚力與幸福氛圍，讓各年齡層市民共享美好時光，展現台南致力打造友善城市的決心與行動。