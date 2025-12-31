中共軍演！網勸先別來台灣　日議員喊「更該持續交流」原因被讚爆

▲中國進行圍台軍演，一艘台灣海巡船接近中國海巡船。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

共軍東部戰區近日舉行「正義使命-2025」圍台軍演，就有台灣人向日本議員喊話，這段期間請日本人先不要來台灣旅遊，避免發生意外。不過，日本議員上畠寬弘（うえはた のりひろ）卻表示，在這樣的情況下，不中斷外交、持續正常交流，才是守護台灣自由與民主的表現，一番話被台灣網友狂讚。

日本議員親上火線回應：此時更該堅定挺台



有網友在Threads向神戶市議員上畠寬弘（うえはた のりひろ）喊話，近日中共軍演，希望日本人暫時不要來台灣旅遊。不過上畠寬弘大方回應，「我理解您細心的關懷與用心良苦的提醒，然而，我認為在目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣。」

上畠寬弘指出，日本外務省目前未針對台灣發布旅遊警示，反而是對中國提出危險提醒，中國在台灣周邊進行的軍事演習，以往已多次反覆出現，台灣、日本以及國際社會皆以冷靜態度掌握局勢，並持續進行監控與嚇阻，且台灣社會一切正常，無論生活、觀光或日常運作都未中斷。

上畠寬弘表示，中國的軍事演習雖令人關切，但「不中斷人員往來、持續正常交流」，就是守護台灣自由與民主的重要展現。他強調，過度自肅、退縮，反而正中中國愚蠢且短視的盤算，「日本與台灣，是共享自由、民主與法治價值的重要夥伴，更是如同家人般的存在」，將持續以實際行動支持台日交流不受干擾。

貼文曝光，大批網友留言狂讚，「多謝議員，我們都還在普通正常過生活」、「謝謝議員您一直願意站在我們這邊，未來肯定會去神戶狠狠消費一波」、「謝謝議員仗義直言，昨晚我走在寧夏夜市與中山站西門商圈一樣看到許多觀光客來台旅遊，謝謝您台日友好」、「超級謝謝議員的支持，您的心意與付出，我們台灣人永遠都會放在心裡」。