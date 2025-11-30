南投2消防員　全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽奪特優

▲南投縣消防局獲114年第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽特優(非六都組第一名)。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」日前登場，南投縣消防局派出許秝豐、白明倫兩名消防員組隊參賽，對陣全國專業隊伍，成功在呼吸道插管組中脫穎而出，奪得特優殊榮（非六都組第一名），展現南投消防救護實力。

縣府消防局指出，中華緊急救護技術員協會辦理的競賽是國內急救領域年度盛事，22日於台中市逢甲大學舉辦急救競賽，分為呼吸道插管競賽、CPR競賽、MCPR競賽三大組別，其中以呼吸道插管為急救最困難項目，僅開放具備醫師或高級救護技術員（EMT-P）資格者報名，該局由碧興分隊隊員許秝豐與草屯分隊隊員白明倫出馬挑戰。

本次賽事也特別針對插管競賽設計五項高難度情境，進一步考驗選手臨場應變能力與技術：如在倒塌房屋廢墟，需在黑暗、狹窄且結構不穩的夾縫中對受困患者實施插管，在水域溺水情境，則要求選手在漂浮不定、劇烈搖晃的竹筏上施救，也結合臨床實務的「藥物輔助插管（Drug-Assisted Intubation,DAI）」概念，要求選手在高壓下精準判斷藥物使用時機；最後南投消防救護隊伍不負眾望，獲得佳績。

消防局長陳興傑特別向獲獎選手表達祝賀與感謝，感謝消防英雄們為南投縣民提供最優質的緊急醫療服務，未來將持續強化高階救護技能培訓，精進救護人員於各類艱困情境中的處置能力。