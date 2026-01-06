外送專法三讀「保障報酬、保險」　工會：終結長期剝削狀態

▲立法院今三讀通過制定「外送員權益保障及外送平台管理法」。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

立法院通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明訂外送員每筆訂單應得報酬，且須建立外送員申訴制度與團體傷害保險及責任保險等。台灣外送產業權益促進聯盟表示，外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，得以畫下休止符。

台灣外送產業權益促進聯盟聲明表示，外送員爭取權益歷時超過6年半，自倡議專法至今也過了5年，數度面臨平台反對、社會誤解與政治現實的高度阻力，該法通過實屬得來不易的重要里程碑。

▲針對外送專法三讀通過，外送工會齊發聲。（示意圖／記者湯興漢攝）

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點，制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會也將轉為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障在現場被稀釋或架空。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪說，該法通過象徵外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於得以畫下休止符。透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華強調，外送專法的核心精神在於「讓風險回到該承擔的一方」，透過保險與申訴制度，降低外送員在高風險工作環境中，獨自承擔事故與停權後果的不合理狀況。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎強調，最低報酬與申訴制度，讓外送員有制度可循，面對不合理派單與停權，不再只能被動承受。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明表示，法律通過後，外送平台應主動與工會展開對話，就執行細節、資訊揭露與爭議處理建立溝通機制。

彰化縣網路平台外送員職業工會則指出，專法的通過是確立外送員最基本保障的關鍵一步，平台向店家與消費者收取的每一筆運費與服務費都應合理分配給實際執行的勞動者，也保障消費者及店家的權益，而非透過疊單讓外送員變相減少報酬，消費者增加等候時間，未來工會將致力於在地監督，確保夥伴能實質感受到待遇的改善。