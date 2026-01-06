外送員專法三讀！韓國瑜與朝野立委接見工會成員　廖偉翔被讚英雄

▲韓國瑜與朝野立委6日在立法院會後接見外送員工會成員。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院會今（6日）三讀通過，制定「外送員權益保障及外送平台管理法」，保障外送員每筆訂單基本報酬，也要求平台業者替外送員投保團體傷害保險及責任保險，並須成立外送員申訴制度等。立法院長韓國瑜與數名朝野立委於立法院會接見外送員職業工會成員，由於此次社會福利及衛生環境委員的國民黨籍召委廖偉翔積極排審該法案，有工會成員看到廖時讚揚他是「外送員的英雄」。民進黨立委吳思瑤也說，只要把民生優先念茲在茲、放在心底，立法院的朝野合作，不是不可能的任務。

《外送員權益保障及外送平台管理法》共28條條文，今天在立法院院會三讀通過。韓國瑜表示，今天是新春第一部重要民生法案通過，他感謝現場立委陪審查該重要法案。

立法院會後，韓國瑜與多名朝野立委在議場前接見台北市網路平台外送員職業工會成員等人，並一同齊喊「外送專法三讀通過，保障權益，台灣加油」。由於此次立法院社會福利及衛生環境委員的廖偉翔積極排審該法案，有工會成員看到廖時讚揚他是「外送員的英雄」。

廖偉翔指出，透過這部專法，朝野完成了3大歷史性保障，第一，保障外送員權益，確立基本報酬未來會隨基本工資成長、完善保險與申訴機制，讓跑單更有尊嚴，不再是賭命；第二，保障商家與消費者，透過定型化契約杜絕「養套殺」，讓餐飲業者能專注食安；第三，規範演算法透明，在保留業者彈性的同時，確立「透明化」規則，讓數位經濟回歸良性的「創新競爭」，拒絕無止境的「數位壓榨」。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，這法對外送員來講非常重要，因為外送員長期以來沒有保障，不管是停權或是申訴等等機制，尤其是報酬的部分，其實完全是被平台掌控；不過今天不管如何，這部專法已經通過了，除了感謝各黨委員外，也感謝外送員對工會的支持，未來外送員會有一個最基本的保障，他相信這才是可長可久，一個長期對外送產業是好的現象。

民進黨立委吳思瑤說，今天這個法有特別的意義，立法院在2026年一開年讓外送員權益專法順利三讀通過，這是一個「Four in One、All in One」 的進步立法，因為涵納了「民生優先」、「青年優先」、「經濟優先」及「弱勢優先」，這一直是執政黨團推動各項立法的重要4大支柱。

「只要把民生優先念茲在茲、放在心底，立法院的朝野合作，不是不可能的任務。」吳思瑤強調，在外送員專法討論過程中，立法院終於回歸一個能夠充分討論、讓民主程序可以踐行的立法品質，這部重要的法案不是逕付二讀，而是逐條討論，且各關心的工會、平台、店家、消費者的代表，都能透過各種管道、公聽會等來表達意見，所以只要有心，立法院朝野合作就做得到、只要願意充分討論，不要倉促立法，立法院還是可以交出正向的成績單。

吳思瑤說，剛剛民進黨團也跟現場的在野黨立委喊話，要紀念這特殊的一刻，「今天中午，大家想吃什麼？大家下單，民進黨團請客！」一起挺外送員權益。但吳思瑤也笑說，後來韓國瑜有說，不要跟他搶單。

另外，力推外送員立專法保障權益的藍委羅廷瑋指出，叫外送早就成了大家日常的一部分，但外送員連一點點的工作保障都沒有，只是立專法這條路，「我們真的走了好久」。此次修法針對外送員最在意的報酬、申訴機制與職災保險都有入法明定，包括 「每筆訂單、一單一計」的報酬原則等；另為避免外送合作契約範本流於形式，這次也通過附帶決議，建請經濟部於訂定契約範本時，明確納入保障商家權益必要規範，包括費率透明、收費不得任意變動、資訊揭露與基本爭議處理機制等事項，以維持交易公平與市場秩序。