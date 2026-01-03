失智母伴屍4日！大馬男暴斃家中　弟返家「聞屍臭」才知

▲消毒人員接獲委託前往死者家中消毒清潔。（圖／翻攝自臉書）
記者王佩翊／編譯
馬來西亞巴生發生一起令人心酸的人倫悲劇，一名50歲男子疑似心臟病發猝死家中，然而患有失智症的年邁母親不知兒子已經往生，就這樣伴屍4天，直到死者的弟弟返家聞到異味，才發現哥哥早已離世，而遺體也出現腐敗現象。
根據《中國報》報導，馬來西亞綽號「山雞哥」的專業消毒人員李凱鳴在臉書披露這起案件。他表示，自己在元旦當天接到巴生地區的消毒委託任務，了解情況後，便和團隊工作人員共同前往現場。
他說，「有人聯絡我，說需要到巴生一間住宅協助消毒工作。」委託人告知他，有一名與失智母親同住的中年男子在家中猝逝，但因為死亡4天才被發現，遺體明顯有腐敗跡象，因此才需要協助清潔。
李凱鳴了解後得知，死者與失智母親同住，但他疑似因為心臟病發身亡，而母親則完全不知道兒子已經離世，仍照常在家中生活，直到另一名兒子回家後聞到屋內傳出的異味，才發現哥哥早已往生多日。
Benson ：山鸡哥，巴生一个案件 （在房内去世了四天才被发现）， 家属指明要求你们协助消毒清洗???? 山鸡 ：Benson,这家人那么巧找到你来联系我们？ Benson :.是哦，就是问到我认识你吗？ 其实这家人的环境也是蛮可怜???? 家人告知逝者是心脏病发 山鸡 ：OK， 唔使讲嘢，地址电话发来???? ????逝者50岁，神智有点问题（住在尾房） 跟老人痴呆老母亲一起住 单身弟弟回家嗅到异位才发觉哥哥已去世多天 尸 水已经渗透进床铺里头❗ 甚至连床木架，被单&抱枕湿透⚠️ 一掀开棉被。里头都是 尸 虫 丢回元旦夜任务 愿逝者安息???????????? 请 LIKE,.SHARE分享 & FOLLOW 请继续关注我们山鸡起義 #LKM3771 #病毒无情人间有爱火箭与您同在 #火箭精神我为人人人人为我 #TqDapUnitTindak #免费服务 #山鸡起義0124188988 #实干干实由山鸡起義 LKM 3771 發佈於 2026年1月2日 星期五
讀者迴響