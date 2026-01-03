失智母伴屍4日！大馬男暴斃家中　弟返家「聞屍臭」才知

▲消毒人員接獲委託前往死者家中消毒清潔。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞巴生發生一起令人心酸的人倫悲劇，一名50歲男子疑似心臟病發猝死家中，然而患有失智症的年邁母親不知兒子已經往生，就這樣伴屍4天，直到死者的弟弟返家聞到異味，才發現哥哥早已離世，而遺體也出現腐敗現象。

根據《中國報》報導，馬來西亞綽號「山雞哥」的專業消毒人員李凱鳴在臉書披露這起案件。他表示，自己在元旦當天接到巴生地區的消毒委託任務，了解情況後，便和團隊工作人員共同前往現場。

他說，「有人聯絡我，說需要到巴生一間住宅協助消毒工作。」委託人告知他，有一名與失智母親同住的中年男子在家中猝逝，但因為死亡4天才被發現，遺體明顯有腐敗跡象，因此才需要協助清潔。

李凱鳴了解後得知，死者與失智母親同住，但他疑似因為心臟病發身亡，而母親則完全不知道兒子已經離世，仍照常在家中生活，直到另一名兒子回家後聞到屋內傳出的異味，才發現哥哥早已往生多日。