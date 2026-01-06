黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

▲黃國昌涉貪防火牆已遭突破，檢調隨時啟動約談行動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區！本刊掌握，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。

此外，本刊掌握，黃國昌小姨子高翬的耘力國際長期匯款給李麗娟，李再拿90萬元存入凱思國際，作為公司開辦的第一桶金，問題是凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與她的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，案情持續擴大延燒。

▲凱思國際負責人李麗娟在跨年前夕首度被約談，訊後雖獲請回，但恐被列為貪汙罪被告。

本刊掌握，凱思國際與李麗娟等人在金融機構往來的金流，早被檢調勾稽比對完成，李是高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，不只扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，由耘力國際固定支付她薪水，雙方金流明確，此外，李麗娟與黃國昌的姻親賴以強2021年再分別存入90萬元及10萬元至凱思國際，成為公司創業的資本額。

李麗娟一方面從高翬的耘力國際領錢，一方面拿著現金存入凱思充當開辦費，凱思成立後成為黃國昌操作狗仔跟監政敵的大本營，缺乏資金時也是黃要求金主匯錢進凱思，黃、李2人在法律上明顯存在犯意聯絡及行為分擔角色之嫌，雙方關係及誰主誰從已昭然若揭。

▲凱思國際是狗仔大本營，藏身北市安和路商辦大樓，由黃國昌藏身幕後調度。

何況李麗娟後來成立求真民調並擔任負責人，公司資本額1千萬元，她名下持股4成，即400萬元，股款從何而來？連同凱思在內的2家公司檯面上往來金額超過3、4千萬元，明顯與她的收入及安親班老師不相當，除黃國昌被列為貪汙及洗錢犯偵辦，李麗娟也難逃司法追究。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



