黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

社會 社會焦點 保障人權

黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人李麗娟遭約談可能列貪汙被告

黃國昌涉貪防火牆已遭突破，檢調隨時啟動約談行動。（鏡報林煒凱）

▲黃國昌涉貪防火牆已遭突破，檢調隨時啟動約談行動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區！本刊掌握，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。

此外，本刊掌握，黃國昌小姨子高翬的耘力國際長期匯款給李麗娟，李再拿90萬元存入凱思國際，作為公司開辦的第一桶金，問題是凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與她的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，案情持續擴大延燒。

凱思國際負責人李麗娟在跨年前夕首度被約談，訊後雖獲請回，但恐被列為貪汙罪被告。

▲凱思國際負責人李麗娟在跨年前夕首度被約談，訊後雖獲請回，但恐被列為貪汙罪被告。

本刊掌握，凱思國際與李麗娟等人在金融機構往來的金流，早被檢調勾稽比對完成，李是高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，不只扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，由耘力國際固定支付她薪水，雙方金流明確，此外，李麗娟與黃國昌的姻親賴以強2021年再分別存入90萬元及10萬元至凱思國際，成為公司創業的資本額。

李麗娟一方面從高翬的耘力國際領錢，一方面拿著現金存入凱思充當開辦費，凱思成立後成為黃國昌操作狗仔跟監政敵的大本營，缺乏資金時也是黃要求金主匯錢進凱思，黃、李2人在法律上明顯存在犯意聯絡及行為分擔角色之嫌，雙方關係及誰主誰從已昭然若揭。

凱思國際是狗仔大本營，藏身北市安和路商辦大樓，由黃國昌藏身幕後調度。（鏡報李智為）

▲凱思國際是狗仔大本營，藏身北市安和路商辦大樓，由黃國昌藏身幕後調度。

何況李麗娟後來成立求真民調並擔任負責人，公司資本額1千萬元，她名下持股4成，即400萬元，股款從何而來？連同凱思在內的2家公司檯面上往來金額超過3、4千萬元，明顯與她的收入及安親班老師不相當，除黃國昌被列為貪汙及洗錢犯偵辦，李麗娟也難逃司法追究。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


黃國昌斷點破功1／薪水微薄卻能投資凱思、求真千萬　李麗娟供詞漏洞百出
黃國昌斷點破功2／一張圖看懂狗仔基地金流　檢調握關鍵證據將約談黃國昌

01/03 全台詐欺最新數據

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

日本東京豐洲市場今日（5日）迎來眾所矚目的開市首拍，備受關注的「第一鮪魚」（一番マグロ）最終以驚人的5億1,030萬日圓（約新台幣1億227萬元）成交，打破歷史最高紀錄，震撼日本壽司業界。

月台下有藍色座椅！網笑稱「朱自清爸休息區」　釣出台鐵親回

月台下有藍色座椅！網笑稱「朱自清爸休息區」　釣出台鐵親回

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

16.3億被認不當黨產！救國團籲國會還公道　黃國昌：修法有2爭點

16.3億被認不當黨產！救國團籲國會還公道　黃國昌：修法有2爭點

爆曾建議「陳佩琪參選2026」　黃國昌曝柯文哲反應

爆曾建議「陳佩琪參選2026」　黃國昌曝柯文哲反應

