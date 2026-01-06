2026藍白合進度慢？鄭麗文內部會議指令曝光　農曆年後將拍板

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠白積極備戰2026大選，民眾黨是否能與國民黨進行整合，仍是政壇內關注的焦點，民眾黨方面頻頻喊話，希望能在3月談妥藍白合的細節，國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時透露，這部分另一名副主席李乾龍及組發會都有持續在努力，但涉及內部問題因此不便多說，已經跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提名，黨主席鄭麗文在內部會議中也有指示，許多重要選區一定要盡早讓支持者安心，農曆年後很多事情就會塵埃落定。

蕭旭岑指出，2026提名相關李乾龍跟組發會都有在努力，各縣市都有在談，包括不再連任的縣市需要協調或是初選，都有動起來，但涉及內部問題因此不便多說，鄭麗文上任後的新風格為國民黨帶來新改變，她很堅持有困難她先做，南高屏困難選區先行提名，已經跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提名，鄭麗文在內部會議中也有指示，許多重要選區一定要盡早讓支持者安心，不要讓大家覺得懸而未決，好像因為種種因素而沒有定案，請國民黨支持者要安心，鄭麗文的風格是直球對決，已經感染很多支持者了。

蕭旭岑說，其實國民黨副主席職位有明確分工，國共兩黨的事務，另一名副主席張榮恭很資深，人脈比自己還多，因此由他來領導，「我負責青年交流的兩岸事務」；他感嘆，賴清德總統今年會為了全面緊縮兩岸交流，透過偵辦在野黨立委的司法手段，讓民進黨取得國會多數，如果無法成功，就會「硬幹」，以行政命令的方式執行。

蕭旭岑認為，連憲法法庭「五人幫」都可以違法復活，行政院可以不副署立法院三讀通過的法律，賴清德很有可能會以「前往境外敵對勢力為由」，用行政命令在內政部移民署限制立委出境，「今年將進入行政命令取代立法的恐怖年」。

