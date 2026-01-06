民眾黨幫退休警消打團體訴訟　黃國昌：什麼樣的政府在踐踏警消？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警消所得替代率，但行政院未將相關預算編入115年度總預算，民眾黨今（6日）召開記者會，宣布將為退休警消啟動團體訴訟。外傳總統賴清德、行政院長卓榮泰將再啟動下鄉宣講，民眾黨主席黃國昌說，建議賴卓可以說明，國會三讀通過的法律，為什麼可以不編列預算，對於這些辛苦退休警消，「賴債不給、欠錢不還」是什麼道理？是什麼樣的國家政府，在踐踏警消權益？

黃國昌說，今天召開記者會心情沈重，政府跟政治人物每次就是有事警察幹、沒事幹警察 ，這些警察跟打火弟兄，為了打擊犯罪、維護社會治安，冒著生命危險為一般市民衝鋒陷陣，但政府是怎麼對待他們的？每個月5326元也在欠，「民進黨政府，你們的良心到底在哪裡？」

「為什麼今年的總預算立法院遲遲沒審，不是我們不審，是你根本沒依法編列預算，要大家怎麼審？」黃國昌說，賴清德跟卓榮泰放話要下鄉宣講，「老實說，我不知道他們要下鄉宣講什麼，但我滿誠懇給建議」。

黃國昌指出，第一，他們可以下鄉宣講，國會三讀通過的法律，他們為什麼可以不公布？第二，國會通過三讀通過法律，他們也公布了，為什麼可以不依法編列預算？

第三，黃國昌指出，賴清德、卓榮泰要下鄉宣講，全國各地相信據點最多的、要提供一般人民最多服務的，就是警察局分局、派出所、消防隊，他就每個警察局、分局、派出所、消防隊，說清楚講明白，對於這些辛苦退休警消，「賴債不給、欠錢不還」是什麼道理？是什麼樣的國家政府，在踐踏警消權益？

黃國昌強調，對於總預算，民眾黨立場非常清楚，要國會依法審議就請依法編列，「前年，為了禁伐補償的事情，卓榮泰已經鬧過一次，賴清德、卓榮泰你們鬧夠了沒？」

黃國昌表示，依法論法，民進黨政府敢欺負這些退休警消，民眾黨會出來幫這些退休警消討公道，今天召開這場記者會，民眾黨會公開接受所有願意參加團體訴訟的辛苦警察消防人員委託，不需要任何費用，所有成本由民眾黨吸收。

另外，黃國昌說，跟今天主題與行動不是直接相關，但針對彈劾賴清德的程序說明會，大家不要急，下周立院會先辦公聽會，辦完之後，全院委員會針對彈劾程序會進行審查，也會邀請被彈劾人賴清德到立法院說明。

黃國昌指出，等到立院公聽會辦完、全院委員會審查邀請被彈劾人賴清德來立法院說明後，在那個基礎上，在農曆年過後，會進一步在全國各地舉辦說明會，讓更多台灣人知道，台灣的民主憲政因為賴清德、卓榮泰的毀憲亂政，陷入什麼樣的空前危機，以及為什麼要透過彈劾程序，來嚴肅追究賴清德法律責任。