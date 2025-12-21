　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

▲美國總統川普對已故美軍士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲美國總統川普對已故美軍士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

敘利亞人權觀察組織表示，美國軍方昨夜對敘利亞發動大規模空襲，擊斃至少5名「伊斯蘭國」（IS）成員；約旦方面也證實參與這次聯合行動。美方指出，此舉是為報復12月13日造成2名美軍士兵及1名美國平民死亡的攻擊事件。

美軍報復IS，擊斃5名成員

美軍表示，此次行動共打擊超過70個IS目標。美國總統川普形容行動為「非常嚴厲的報復」。華府指出，12月13日的攻擊由一名IS槍手在敘利亞中部帕爾米拉（Palmyra）發動，該地曾被聖戰分子控制，並擁有列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古代遺址。

這是自2024年12月推翻長期統治者巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，首次造成美軍人員死亡的事件。敘利亞當局表示，行兇者為一名安全部隊成員，原本即將因「極端伊斯蘭思想」遭解職。IS至今尚未宣稱犯案。

敘利亞人權觀察組織負責人拉赫曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，至少5名IS成員在敘利亞東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）遭擊斃，其中包括一名負責當地無人機行動的細胞領導人。

▲▼美國總統川普對已故美軍士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

空襲打擊5小時，轟炸逾70個目標

約旦軍方表示，其空軍參與行動，目的是防止極端組織利用相關地區威脅敘利亞鄰國及整個區域安全，尤其是在IS於敘利亞南部重整勢力之後。

一名敘利亞安全消息人士指出，美軍空襲鎖定敘利亞巴迪亞沙漠（Badia）內的IS細胞，涵蓋霍姆斯省、代爾祖爾省與拉卡省（Raqqa），行動未涉及地面部隊，多數目標位於帕爾米拉以北的山區。

美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍動用戰鬥機、攻擊直升機與砲兵，在敘利亞中部多地打擊超過70個目標，並使用逾100枚精準彈藥，鎖定IS基礎設施與武器據點。

另一名敘利亞安全官員說，轟炸行動持續約5小時，火力猛烈，但目標遠離人口密集區，未傳出居民撤離，政府軍也未被指示進駐遭打擊地區。

敘利亞外交部雖未直接評論空襲，但在X平台表示，敘利亞將持續打擊IS，確保其無法在境內取得任何安全避風港。

此外，以色列軍方另行宣布，本周稍早在敘利亞南部拘留一名涉嫌與IS有關的人士。以軍指出，部隊於拉菲德（Rafid）地區完成行動，將該名嫌疑人帶往以色列境內處理。自阿塞德政權垮台以來，以色列已多次在戈蘭高地周邊對敘利亞境內發動行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

快訊／南非槍擊至少10人喪命　槍手街頭亂槍掃射

日議員萩生田今訪台！將「會賴清德」　自民黨重量級人物密集來台

惡魔夫「逼老婆下海賣淫」還債買毒！　揪友性侵還拍片

狂歡照曝光！14歲少女「被騙做性愛按摩」　美淫魔富商23歲嫌太老

5病童輸血救命竟「感染愛滋」！　印度政府、醫院擺爛9個月才查

不等了！　烏克蘭情報揭「普丁時間表」：2027年前攻占波羅的海3國

余先生為何衝向死神？　神經學揭「日常英雄」心理機制：滿足3條件

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

快訊／南非槍擊至少10人喪命　槍手街頭亂槍掃射

日議員萩生田今訪台！將「會賴清德」　自民黨重量級人物密集來台

惡魔夫「逼老婆下海賣淫」還債買毒！　揪友性侵還拍片

狂歡照曝光！14歲少女「被騙做性愛按摩」　美淫魔富商23歲嫌太老

5病童輸血救命竟「感染愛滋」！　印度政府、醫院擺爛9個月才查

不等了！　烏克蘭情報揭「普丁時間表」：2027年前攻占波羅的海3國

余先生為何衝向死神？　神經學揭「日常英雄」心理機制：滿足3條件

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

王彥程有望在韓華主場前5戰「開箱」　韓職公布2026賽程

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

張文隨機砍人釀4死　陳冠安拋向日本取經：大眾運輸設防護器具

人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、板橋店歇業　倒數優惠剩今天

想學表哥吳俊偉霸氣！崇明「小黑」張鈞倫6局好投　教頭評95分

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

國際熱門新聞

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

日母子4人陳屍住家　警排除他殺

淫魔富商！14歲少女被騙做性愛按摩

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

2台籍車手「赴日詐騙」遭逮　竟都未滿20歲

美提議與烏俄在邁阿密三方談判

日本宮古機場內發現「4未爆彈」！

史上首位！　馬斯克身價突破7000億美元

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

更多熱門

相關新聞

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美國談判代表20日預計在佛羅里達州與俄羅斯官員會晤，就終結俄烏戰爭展開新一輪談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早在基輔表示，若要真正結束戰爭，美國必須對俄羅斯「再多施加一點壓力」，否則外交努力恐難奏效。

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

敘利亞獲選2025年度國家！　原因曝光

敘利亞獲選2025年度國家！　原因曝光

關鍵字：

美國敘利亞IS

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面