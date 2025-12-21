美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

▲美國總統川普對已故美軍士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

敘利亞人權觀察組織表示，美國軍方昨夜對敘利亞發動大規模空襲，擊斃至少5名「伊斯蘭國」（IS）成員；約旦方面也證實參與這次聯合行動。美方指出，此舉是為報復12月13日造成2名美軍士兵及1名美國平民死亡的攻擊事件。

美軍報復IS，擊斃5名成員

美軍表示，此次行動共打擊超過70個IS目標。美國總統川普形容行動為「非常嚴厲的報復」。華府指出，12月13日的攻擊由一名IS槍手在敘利亞中部帕爾米拉（Palmyra）發動，該地曾被聖戰分子控制，並擁有列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的古代遺址。

這是自2024年12月推翻長期統治者巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，首次造成美軍人員死亡的事件。敘利亞當局表示，行兇者為一名安全部隊成員，原本即將因「極端伊斯蘭思想」遭解職。IS至今尚未宣稱犯案。

敘利亞人權觀察組織負責人拉赫曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，至少5名IS成員在敘利亞東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）遭擊斃，其中包括一名負責當地無人機行動的細胞領導人。

空襲打擊5小時，轟炸逾70個目標

約旦軍方表示，其空軍參與行動，目的是防止極端組織利用相關地區威脅敘利亞鄰國及整個區域安全，尤其是在IS於敘利亞南部重整勢力之後。

一名敘利亞安全消息人士指出，美軍空襲鎖定敘利亞巴迪亞沙漠（Badia）內的IS細胞，涵蓋霍姆斯省、代爾祖爾省與拉卡省（Raqqa），行動未涉及地面部隊，多數目標位於帕爾米拉以北的山區。

美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍動用戰鬥機、攻擊直升機與砲兵，在敘利亞中部多地打擊超過70個目標，並使用逾100枚精準彈藥，鎖定IS基礎設施與武器據點。

另一名敘利亞安全官員說，轟炸行動持續約5小時，火力猛烈，但目標遠離人口密集區，未傳出居民撤離，政府軍也未被指示進駐遭打擊地區。

敘利亞外交部雖未直接評論空襲，但在X平台表示，敘利亞將持續打擊IS，確保其無法在境內取得任何安全避風港。

此外，以色列軍方另行宣布，本周稍早在敘利亞南部拘留一名涉嫌與IS有關的人士。以軍指出，部隊於拉菲德（Rafid）地區完成行動，將該名嫌疑人帶往以色列境內處理。自阿塞德政權垮台以來，以色列已多次在戈蘭高地周邊對敘利亞境內發動行動。