社會 社會焦點 保障人權

病患家屬拍桌吼護理師「靠背」　免罰3萬元確定

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）是病患家屬，因不滿點滴速度過快，進而與護理師發生爭執，他一度氣到拍桌、大喊「走了還在那邊靠背啊」，因而被台北市衛生局依違反醫療法裁處3萬元，但一審獲判撤銷。台北市衛生局提出上訴，不過，台北高等行政法院高等庭審理之後，仍認同一審判決沒有違誤，最終裁定駁回，全案確定。

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲阿輝與護理師起爭執，最終獲判免罰，法院見解恐怕會引起醫界反彈。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2023年7月間因不滿護理師對母親施打的點滴速度過快，雙方爆發10分鐘口角衝突，他一度咆哮並拍打桌面，大喊「動不動就叫警衛啊」、「走了還在那邊靠背啊」、「態度夠差」等言詞，因而被台北市衛生局認定違反醫療法第24條第2項規定，於是對他裁處罰鍰3萬元。

阿輝不滿挨罰，提出行政訴訟，一審獲判撤銷。台北市衛生局隨即提出上訴。

台北高等行政法院高等庭認為，阿輝在病房護理站與護理師發生言語爭執，是延續點滴速度是否恰當的爭執脈絡，並無辱罵用語，尚在一般人可合理忍受的範圍內，屬於表意自由保障範圍，不構成醫療法第24條所稱的公然侮辱。

此外，高等庭表示，台北市衛生局認為阿輝的行為已經造成醫療機構內極大滋擾、妨礙醫護人員依法進行醫療輔助業務，固然有據，但上述行為尚不構成醫療法第24條第2項所稱之「強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」，因此不得依醫療法106條第2項規定裁處行政罰，台北市衛生局對阿輝裁處罰鍰3萬元，確實有違誤，所以一審認定無可維持，進而裁定撤銷。

高等庭說明，經查核一審判決撤銷訴願決定及原處分，均無違誤，上訴意旨稱一審判決違背法令，為無理由，最終裁定駁回，全案確定。

