「右邊此路不通」騎士左轉沒打方向燈　抗罰失敗原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿豪（化名）今年4月間騎車行經桃園市桃園區一處路口，因右側巷口設有「此路不通」標誌，他沒打方向燈就往左轉，結果卻被警方舉發，事後收到1200元的罰單。雖然阿豪強調自己是依照指示行駛，應當不需使用方向燈，但台北高等行政法院法官沒有採信他的說詞，最終仍裁定駁回。

▲阿豪看見「此路不通」標誌，沒使用方向燈就轉彎，結果因此挨罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪今年4月間騎車行經桃園市桃園區建國路與漢中路口，因有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為，被警方舉發，事後收到一張1200元罰鍰的罰單。

阿豪不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時路口右側的巷口設有「此路不通」標誌，他才會依照左側路口的左轉指示行車，應當不需要使用方向燈。

不過，台北高等行政法院法官表示，根據道路交通安全規則第109條第2項第2款規定，駕駛人轉彎時應依照規定使用方向燈，並應顯示至完成轉彎或變換車道結束；另外依據道交條例第42條規定，若駕駛人不依規定使用燈光，得處以1200元以上、3600元以下罰鍰。

法官認為，阿豪在事發路口左轉時，的確全程沒有使用方向燈，但依照法規規定，縱使路口設有「此路不通」標誌，也不能排除駕駛人轉彎時要使用方向燈的責任，這部分顯然是阿豪「誤認」，所以沒有採信他的說詞，加上原處分並無違法，最終裁定駁回他的告訴。