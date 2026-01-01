　
社會 社會焦點 保障人權

方向燈沒關挨罰　阿伯辯「延長用」：沒規定要閃幾下

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）去年6月間騎車行經新北市五股區成蘆大橋時，因持續使用方向燈被民眾檢舉，事後挨罰1200元罰鍰；他聲稱，是為了其他用路人安全才會延長使用方向燈的時間，況且法規也沒有規定方向燈應該要閃幾下或顯示多久。不過，台北高等行政法院法官審理之後，仍認定阿強有過失，並裁定駁回。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿強自稱是顧及自己和他人的安全，才會「延長」打方向燈的時間。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年6月間騎車行經五股區成蘆大橋，因有「駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為，被民眾錄影檢舉，事後收到一張1200元罰鍰的罰單。

阿強不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，現行法規只規定轉彎或變換車道時要打方向燈，但沒有規定方向燈要閃幾下或顯示多久、多少距離，當時他想變換車道，因為前方及左後方都有車，考量到自己有些年紀了，為了自身及其他用路人安全，才會延長方向燈的時間。

不過，台北高等行政法院法官認為，法規規定駕駛人轉彎或變換車道時應全程正確使用方向燈，目的是要讓其他用路人得以預知該駕駛人的行車動向，但如果駕駛人沒有轉彎或變換車道，卻顯示方向燈，可能會導致其他用路人誤認行車動向，進而影響交通安全。

法官表示，從採證照片看來，阿強在行駛期間持續顯示左側方向燈，卻始終沒有向左變換車道，而是繼續直行，確實屬於不當使用方向燈的行為，核屬有過失，原處分裁罰並無違誤，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

台北高等行政法院

