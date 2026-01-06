亂傳法國第一夫人是「變性人」　10名網友涉霸凌遭判刑

▲法國第一夫人碧姬長期受變性謠言所困。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者許力方／綜合報導

法國巴黎法院5日裁定，10名被告因在網路上散布關於法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）「變性」的假新聞罪名成立，包括長期流傳她「出生為男性」、性別取向等謠言。法院認定相關言論構成網路霸凌，情節嚴重。

判決指出，其中一名被告遭判處6個月徒刑，另有8人分別被判4至8個月緩刑，1人免於牢獄之災，但所有被告均須接受網路霸凌防制教育課程，部分人並被限制使用社群媒體帳號。

▲馬克宏與妻子碧姬。



法院在判決中直言，相關言論「極具侮辱性、貶低性且充滿惡意」，不僅散播第一夫人是跨性別者的謠言，甚至將她與總統馬克宏24歲的年齡差距，惡意影射為戀童癖行為，對當事人造成長期且累積性的傷害。

10名被告包括8名男性與2名女性，年齡介於41至65歲之間。一名被告被判6個月徒刑，依法律規定可在家服刑，可能須配戴電子腳環；另一名自稱靈媒與作家的女子，因於YouTube發布長達4小時的影片散播謠言，同樣遭判6個月徒刑。另有兩名被告則被判處8個月刑期。

唯一未被判刑的被告為一名教師，他在庭上公開道歉，並須完成網路霸凌教育課程。法院另裁定，10名被告須連帶賠償1萬歐元（約新台幣37萬元）作為精神損害賠償。

檢方指出，部分貼文在社群平台上被觀看數萬次，擴散力極大。法國司法單位未公布完整姓名，但有被告自行對外承認身分。碧姬夫人去年10月出席庭審，她日前受訪時表示，提起訴訟是希望「以身作則」，對抗日益嚴重的網路騷擾文化。