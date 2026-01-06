主管狂追工作進度　半夜傳LINE「報告要弄多久？」她用1招化解

▲主管狂追工作進度讓人壓力很大。（圖／泰格與雪兒）



生活中心／綜合報導

在職場中，遇到一個「眉角」很多的主管，往往是上班族最大的噩夢。YouTube頻道《泰格與雪兒》推出新影片，主管是個高敏感的人，會議後沒有報備、上班跟同事閒聊等等，一點點的小舉動都會被主管放大檢視，甚至還會在半夜傳訊息詢問工作事項，讓女部屬壓力山大。

《泰格與雪兒》近日拍片，分享高敏感主管的上班日常，女部屬正常呈報工作進度，主管卻因為廠商沒「親自」向他報告而感到被忽視，甚至當眾質疑部屬，「那你會後怎麼沒有再跟我報告一次？你有把我放在眼裡嗎？」

高敏感主管還常將小事無限放大，當主管在走廊看到女部屬與同事閒聊，認為雙方打混摸魚，還抱怨公司，「公司給你們待遇已經很好，不要不知足還在背後抱怨。」更誇張的是，這種「緊迫盯人」的攻勢還延伸到下班時間，主管會在深夜傳訊息追問報告進度，種種行為讓女部屬壓力山大，像是在地獄工作。

▲使用完產品，主管很滿意效果。（圖／泰格與雪兒）



主管每天緊迫盯人，連鬍子都沒時間刮乾淨，皮膚狀況也開始出現問題，這時，女部屬掏出法寶「舒適牌HYDRO 5 CUSTOM辨型刮鬍刀」，專為「高敏感肌、容易長痘痘」的人設計，含有保濕凝膠與金盞花精華，能有效減少刮鬍時的摩擦感並舒緩肌膚，搭配智能調壓設計，太用力會減壓，不夠力會增壓。

主管用完後大讚，「刮得很乾淨耶」，稱讚女部屬很會挑產品，原本劍拔弩張的辦公室氣氛，因為一支刮鬍刀而「破冰」。

【舒適牌 HYDRO 5 CUSTOM 辨型刮鬍刀：5大有感特點】

1.保濕凝膠科技：遇水釋放護膚凝膠，帶來持久安全順滑的體驗，減少40%肌膚摩擦。

2.淨徹不留渣：美國進口5層刀，厚度-10%更鋒利，淨鬚效果91%滿意。

3.舒緩不泛紅：蘊含神經醯胺，減少56%刮後泛紅。

4.保濕不乾澀：蘊含透明質酸，刮後長達2小時持久保濕。

5.智能調壓設計：根據使用習慣，自動調整施壓力道，力道過多時減輕壓力，力道不足時自動增壓。