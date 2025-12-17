被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

狗仔葛斯齊去年爆料，民進黨立委王定宇與人妻有曖昧對話的截圖，聲稱是女粉絲所提供，王定宇否認相關內容，指控葛斯齊P圖造謠，除提起民事求償180萬元外，也提告刑事妨害名譽。台北地檢署偵辦後認定，證據不足以證明葛斯齊明知內容不實仍散布，今（17日）對葛斯齊作出不起訴處分。對此，王定宇表示，「葛斯齊應該要對我跟我家人做一個道歉」。

針對台北地檢署對葛斯齊做不起訴處分，王定宇表示，該案經北檢調查後，今日公布結果，可說是真相大白，起訴書內所有陳述內容都證明，「這位狗仔的消息來源是造假的，圖檔是來自於中國的APP」，證人也都當庭具結作證。雖然基於台灣法律，檢察官會給媒體較寬鬆的言論自由，給予不起訴處分，但通篇裁定書內容都證明葛斯齊的內容是造假的，「葛斯齊應該要對我跟我家人做一個道歉」。

王定宇指出，葛斯齊有沒有參與造假內容他不清楚，但確認內容是假的。所以在調查結果揭露後，任何人或媒體引用，再繼續對他個人進行抹黑或攻擊，涉犯刑、民事就非常清楚，如果還要用造假內容進行人格抹煞，後續刑、民事「我們跟律師團隊已經備便好，我們不容許這樣的事情」。

王定宇也說，從調查結果內容得知，葛斯齊是利用位想要與葛斯齊交朋友、迎合狗仔口味且長期有精神疾患困擾的人做這件事，他是否參與其中，還是單純被消息來源所騙，尊重檢察官調查，但做人該道歉是基本態度。

而對於葛斯齊稱會曝光消息來源，王定宇說，「那他去跟檢察官講嘛」，國家有法律，不是拿著麥克風當狗仔，就可以隨意用錯假訊息去傷害他人，任何人都不該這樣做。

全案起於2024年11月間，葛斯齊在網路發文並開直播，公開疑似王定宇與人妻的LINE對話截圖，內容包括王定宇詢問對方「要穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息。王定宇隨即出面否認，指相關對話為不實指控，質疑對話截圖遭變造，認為已嚴重侵害其名譽。

葛斯齊隨後再度發文，貼出對話截圖，顯示該名人妻曾婉拒王定宇邀約，並回稱「怕影響你，影響整個黨」。葛斯齊並指稱，該名人妻正是2021年間，曾到王定宇服務處噴漆「X人妻很爽嗎」等字句的醫師前妻。王定宇委由律師，對葛斯齊分別提出民、刑事告訴。民事部分向台北地方法院求償180萬元；刑事部分則控告葛斯齊涉犯妨害名譽罪。

檢方綜合全案證據後認為，葛斯齊發布貼文與直播內容時，並非憑空捏造，而是依1名粉絲證人所提供的LINE對話截圖與相關說法，尚難認定其主觀上明知內容不實仍故意散布。

檢方也查出，該名證人事後坦承有精神疾病病史，部分對話截圖確有疑點，但在現有證據下，無法證明對話截圖係由葛斯齊製作、變造或教唆偽造，且相關原始檔案已無法鑑識，難以排除合理懷疑。

此外，檢方認為，王定宇屬於公眾人物，相關言論涉及社會關注事項，言論自由受憲法保障，對公眾人物的評論，刑法對誹謗罪的成立須採取較嚴格的認定標準。檢方認定，證據不足以證明葛斯齊具誹謗犯意，亦無法確認其散布內容為明知不實，依「罪證有疑，利於被告」原則，依法作出不起訴處分。