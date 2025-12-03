　
豐原醫院母嬰親善績優奪優等　母乳哺育成長逾 4 成

▲衛生福利部豐原醫院獲2025年母嬰親善醫療院所成果績優肯定，推行母嬰親善具體措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衛生福利部豐原醫院獲2025年母嬰親善醫療院所成果績優肯定，推行母嬰親善具體措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

衛生福利部國民健康署舉辦「114年母嬰親善醫療院所成果績優選拔活動」，眾多院所角逐中，豐原醫院憑藉在政策落實、團隊整合與成效展現等面向的穩健表現脫穎而出，奪下區域醫院優等獎。院方長期推動母嬰友善措施，從產房到住院照護層層落實，被評審肯定為推行母乳哺育的示範醫院。

婦產科主任張崑敏表示，在醫院積極推動 ESG 與永續照護的政策下，近兩年間母乳哺育推動成果相當亮眼，母乳哺育率提升幅度達 40.73%。院內也持續優化臨床照護流程，讓產後初期的親子連結更順暢。

第二季統計顯示，正常產後 12 小時內親子同室率達 40.91%，24 小時同室率 16.67%；產後即刻肌膚接觸與住院期間的親子共讀更達到 100%執行率，讓新生兒一出生就能與母親建立穩定依附關係。為確保照護品質一致，醫院同步強化護理人員專業能力，包括母嬰照護技能、評核流程等訓練，全院完成率達 100%，確保每位母親在生產後都能獲得一致、穩定且專業的照護。

張崑敏進一步指出，豐原醫院以「守護月亮—銀白計畫」為核心精神，串聯婦產科、兒科、麻醉科、營養科、中醫部、社工室、資訊室與社區健康中心等多個單位，共同營造完整的母嬰支持系統。院方提供產後元氣湯、哺乳茶飲、中醫疏乳會診、弱勢家庭就醫補助等服務，從營養、身心到經濟面向全方位協助新手媽媽。

另外，更同時提供適齡繪本、母乳保冰袋等物資，陪伴家庭度過育兒初期最忙亂但也最珍貴的階段。院方表示，未來將持續精進跨科整合模式，讓每一位在豐原醫院迎接新生命的家庭，都能在安全、溫暖與尊重之下開始育兒旅程。

 

豐原醫院母嬰親善績優奪優等　母乳哺育成長逾 4 成

溫馨的寵物互動竟成驚悚瞬間！台中一名從事行銷工作的28歲胡小姐，日前在家與寵物柴犬玩耍時，毛小孩情緒突然失控，猛然朝她臉部撲咬，當場造成她右臉頰皮膚與肌肉撕裂、血流如注。家屬見狀嚇壞，緊急將她送往衛福部豐原醫院急診。

母嬰親善母乳哺育豐原醫院親子同室

