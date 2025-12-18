捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

▲捷克手搖店「支持台灣」，遭中國網友出征狂刷1星負評。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

捷克布拉格手搖飲店Lootea販賣台灣珍珠奶茶，因為店內掛著「我們支持台灣」標語，遭中國網友狂灌1星負評。許多台灣網友得知後，紛紛在GoogleMaps幫刷5星好評止血，讓老闆很感動。

Lootea位在布拉格小城區，是捷克越南裔Tomás Dinh、Patrik Dinh兄弟倆2021年創立，堅持從台灣進口原料來製作珍珠奶茶。不過，店內牆上掛著的2件帽T印著「我們支持台灣」，還有兩條絲帶分別寫著「民主自由的台灣人」、「堅強獨立的台灣魂」，卻使店面招致騷擾。

▲店內帽T寫著「我們支持台灣」。（圖／翻攝自Google Maps）

店內掛挺台標語 中國網友灌爆1星負評

老闆透露，過去幾年，時不時都有中國網友零星騷擾，在Google Maps留下1星負評，許多中國顧客來到店面後，會用手機拍照就離開，隨後在網上攻擊。如今店面首次遭受大量惡意洗版，不少中國網友們相繼留言「台獨全家爆炸」、「第一次見到台獨」，讓老闆不知道該怎麼辦。

▲老闆回嗆惡意刷1星的中國網友。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣網友反攻刷5星 老闆感動：像一家人

事件在台灣社群傳開後，台灣網友的力挺評論很快湧入，紛紛留下5星好評幫店家補血。不過，因為Google的防洗版機制，新留的好評雖被刪除，但惡意評論也一掃而空。根據《中央社》報導，老闆非常感動，直呼和台灣「就像是一家人」。

為何力挺台灣？老闆直言：像捷克對上俄羅斯

說起挺台原因，老闆直言，其實他們並不討厭中國人，來者是客，他們願意服務每一位顧客，只是因為中國與台灣的關係，很像俄羅斯與捷克，所以他們力挺台灣堅持民主自由，不喜歡中國的共產主義。