高登島醫務兵退伍考上物理診奈師　4個月高強度學習成功轉職

▲在退輔會的資源挹注下，吳昱賢退伍立即投入物理治療師執照考試的準備，並經過四個月的高強度學習，成功考取證照。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

醫務兵吳昱賢在就讀輔英科技大學物理治療系時，便對該領域產生極大興趣。但因經濟有限，選擇先從軍當志願役士兵，一方面履行義務邊積累存款，為未來回歸專業準備。吳昱賢在軍中主要負責醫務工作，涵蓋戰傷急救、健康照護與疾病防治，特別是在資源有限的高登島，更是一名不折不扣的「前線醫護人員」。

2024年3月，吳昱賢榮譽退伍，立即投入物理治療師執照考試的準備，並經過四個月的高強度學習，成功考取證照。他謙虛地說，真正讓我能專心備考的，是輔導會提供的「就業考試進修補助」資源，讓我在無收入的空窗期還能安心唸書。

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而這項補助，是退除役官兵在退伍後轉換職涯過程中的一項重要政策資源。提供多樣就業輔導服務，幫助退役軍人成功融入社會，取得新的專業身分。吳昱賢取得證照後，於同年10月加入一家骨科診所，開啟他在復健醫療界的職業生涯。雖然初期面對臨床挑戰感到緊張，他透過積極的學習態度與軍中經驗，逐步克服不足，並強調溝通與整合醫療資源的重要性。

對於還在軍中服役、或即將退伍的弟兄姊妹，吳昱賢分享，真的非常感謝輔導會提供的就業考試進修補助，這不只是金錢上的協助，更是一種信任的象徵，讓我們知道社會仍在乎退役軍人未來的發展。他也建議所有準備轉職的退役官兵「首先要認清自己的興趣與能力，其次要勇敢跨出第一步。軍人訓練出來的紀律與抗壓力，在任何職場都是優勢，只要願意學習、肯吃苦，就有機會在新的舞台上發光。」