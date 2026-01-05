火光衝天！彰化輪胎工廠倉庫暗夜大火　機具全毀損失待估

▲彰化埤頭鄉某輪胎工廠倉庫起火。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉昨（4日）深夜，發生一起輪胎工廠倉庫火警，消防單位出動轄區8個分隊趕往現場，所幸及時滅火搶救，未延燒到工廠也無人員受傷受困，火勢約一小時後獲得控制，詳細起火原因仍待進一步調查。

昨晚10時41分，有民眾從遠處看見斗苑東路一帶冒出火光，趕緊報案，初步指稱「某輪胎工廠」方向發生火災，但不確定燃燒地點在室內或室外。埤頭消防分隊抵達後，確認起火建築為一棟2樓挑高鐵皮屋，其中1樓存放機具與輪胎樣胎的倉庫陷入火海，2樓原為餐廳但已未使用，所幸未存放危險物品，無人員受困。

為迅速控制火勢，消防局共調派大隊幕僚及竹塘、溪州、埤頭、北斗等8個分隊支援，出動消防、救護車、後勤車，消防人員及義消，現場由埤頭分隊長陳健立指揮，配空拍機監控火場、架設排煙機通風。火勢於今日凌晨0時03分撲滅後，消防人員再利用熱顯像儀反覆確認現場無殘火。

這場火警雖未造成傷亡，但倉庫內機具與輪胎樣胎遭焚毀，損失金額尚待估算。消防局初步勘查後，將進一步鑑識以釐清起火原因，呼籲民眾注意倉儲場所用火用電安全。

