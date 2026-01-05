想帶癌末父生日當天吃島語　「全台最難訂」自助餐接獲動容請求

▲島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這是一個特殊又充滿洋蔥味的任務。被網友票選為「全台最難訂位」的自助餐廳島語，近日接獲一項令人動容的請求，一名民眾為了替罹患癌末、正在接受化療的父親圓夢，想在生日當天吃上一頓島語，卻始終訂不到位，只能轉而向餐廳人員求助。據了解，島語團隊在得知背後故事後，已內部討論，傾向協助促成這場「來得及的生日餐」。

這名民眾透過電話與線上管道多次嘗試訂位未果，輾轉向餐廳人員說明狀況，表示父親病況已進入末期，今年的生日願望很單純，只希望能與家人坐在一起，好好吃一頓一直放在心裡的餐廳。家屬坦言，這並非追求美食話題或特殊待遇，而是希望留下一段完整、不留遺憾的家庭回憶。

▲漢來美食董事長林淑婷、漢來美食西餐品牌總經理劉子銘。（圖／記者許宥孺攝）

消息指出，島語人員在接獲請求後相當震撼，第一時間即回報內部討論。相關人士私下表示，島語平時訂位規則嚴格，但這起個案的核心並不在於「訂位有多困難」，而是在於「時間還來不來得及」。團隊也認為，若能力所及，願意成為協助圓夢的一份子，讓這頓飯成為家屬心中重要的紀念。

有接近家屬的友人轉述，對這個家庭而言，這頓飯是否豪華早已不是重點，真正重要的，是能不能在還來得及的時候，完成父親心中那個小小卻真切的願望。即便只是一次看似平凡的聚餐，未來回想起來，都可能成為支撐家人走過失去的溫暖片段。

目前島語方面尚未對外正式說明相關細節，但相關人士透露，內部已朝「協助圓夢」方向規劃，希望低調完成，不讓這份心意成為行銷話題。這場關於一頓飯的故事，也意外提醒了許多人，對某些家庭來說，一餐飯承載的，從來不只是味道，而是一段來得及被留下的人生記憶。

事實上，島語因座位有限、預約瞬間秒殺，被饕客稱為「最難訂的自助餐廳」，不少民眾長期關注卻始終無緣入內。也有不少網友在社群平台分享慘烈訂位經驗，一名網友日前在 Threads 曬出通話紀錄，透露自己當天狂撥1111通電話，才成功訂到島語高雄店6人位，忍不住苦笑直呼「真的是魔王級訂位，還好最後有訂到，成功登島」。但也有苦主分享，先前嘗試訂台北店時，一口氣撥了1141通電話，最終仍以失敗收場，徒留滿滿無力感。

此次傳出餐廳願意為特殊個案彈性處理，也在餐飲圈引起討論，不少人認為，這樣的安排已超越餐廳服務本身，更是一種對「陪伴」與「記憶」的珍惜。