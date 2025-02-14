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籌建醫院與社福長照大樓　嘉基舉辦公益路跑

▲▼ 嘉義基督教醫院公益路跑 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院院長陳煒率主管群一同揪民眾來路跑做公益 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

跑出健康、跑出愛，超值好禮等你拿。參加路跑不僅能做公益、享受運動樂趣，還有機會將超值大獎帶回家！嘉基愛+1八福公益路跑備有iPhone 16 256G 、iPad Air 13吋、Dyson V12 吸塵器、AirPods Pro 2…等多項抽獎好禮，路跑完賽禮，所有完賽者均可獲得精緻點心、專屬背包等多項神秘好物，報名截止日2月22日，請勿錯過!

▲▼ 嘉義基督教醫院公益路跑 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲風景宜人的大潭岳湖 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

愛無止盡！嘉義基督教醫院為讓長者與慢性病患者不必舟車勞頓，即可獲得優質醫療照護，於民雄鄉籌建「雙福基督教醫院」與「社福長照大樓」，為支持這項重要工程，嘉基將於2025年4月26日舉辦一場充滿愛與希望的公益盛會—「2025嘉基愛+1八福公益路跑BLESS RUN」。

▲▼ 嘉義基督教醫院公益路跑 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲路跑路線行經熱門打卡點菁埔彩繪村 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

4月26日路跑活動規劃為半馬組(21K)、挑戰組(11K)以及健身組(3K)，並特別規劃「全國醫事人員報名費五折」回饋優惠。活動同時更邀請跆拳道奧運金牌好手朱木炎、亞帕運跆拳金牌蕭翔文、全大運吊環9連霸體操天才陳智郁、奧運女子舉重金牌陳葦綾、亞運滑輪溜冰金牌王宥鈞、世界馬拉松大滿貫王冠翔、U18田徑全國紀錄金牌朱婕瑀，以及有全國最強阿嬤之稱的嘉義在地健力金牌老師李彩薇等八位金牌選手陪跑助陣，一起用行動以「為愛多走一里路」與「愛+1」力挺「八福公益路跑」。

▲▼ 嘉義基督教醫院公益路跑 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲八福公益路跑報名倒數中 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

全新鄉村路線從嘉義縣表演藝術中心起跑，經民雄公園、三隻小豬觀光農場、菁埔彩繪村、大潭岳湖，沿線設有八個補給站，並與全國性及地方性企業品牌一起舉辦主題市集，現場超過30攤美食，全台特色小吃與人氣美食雲集，完賽後還能品嚐最地道的嘉義小吃！另外，在賽事結束舞台區，亦安排彩蛋演出，邀請於串流平台Netflix熱門影集《影后》擔當片尾曲的小男孩樂團主唱米非親臨現場，為參賽跑者與嘉義鄉親演唱熱門曲目 !

用愛跨越每一步，2025嘉基愛+1八福公益路跑，誠摯邀請您攜手加入，一起跑出愛的力量，為嘉義的健康未來貢獻一份心力！

報名網址：https://lohasnet.tw/CychRun2025/
報名截止日期：2025年2月22日
活動日期：2025年04月26日（星期六）
起／終點：嘉義縣表演藝術中心（嘉義縣民雄鄉建國路二段265號）

 
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