青春翻轉新化老街！青年共議在地美食　推動台味料理新篇章

▲青年以楊逵為靈感設計特色料理，展現新化農產結合文化的創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府研考會成功爭取教育部青年發展署補助，推動「2025年台南青年審議民主行動計畫」，入選團隊「哩賀!新化佇遮」6日舉辦審議成果料理交流會。

交流會端出以新化文學家楊逵為靈感設計的特色料理，包括「楊逵野菜茶泡飯」、「新化日和三品」、「煎粿茶碗蒸」、「新化青果市水信玄餅」、「老街薯芋珍奶」，把在地農產、日式技法與大航海風味融合，盼望未來商業化，替老街美食開啟新篇章。

研考會說明，該團隊8月31日已舉辦「老街地方特色及美食發展風味工作坊」，由青年與居民共同提出三大發展方向：其一是「多樣性」，將肉粿、鳳梨、竹筍等在地食材創新入菜；其二為「在地性」，將茶葉蛋、中藥炸雞等庶民小吃轉化成品牌符號；其三則是「可持續性」，結合導覽地圖、街區看板與青年創業，讓飲食文化能世代傳承、長遠發展。

此次成果交流會由新化老街發展協會理事長王榮森帶領導覽，並邀請大稻埕街區經理張如瑩、南華大學講師呂立翔分享經驗，在地店家安全針車店、大貓書店及大坑農場主廚也共同參與。透過「世界公民咖啡館」分組討論，居民與青年共同思索老街未來。

市長黃偉哲表示，青年是城市未來的主角，市府期盼透過此計畫讓青年從「參與者」成為「政策共構者」，注入創新動能。研考會主委王效文則指出，青年審議民主行動不只是公共參與平台，更是地方創生契機，透過跨世代對話，為老街注入新的文化能量。